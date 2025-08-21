

Six mois ferme pour le récidiviste déjà condamné 16 fois

Tahiti, le 9 septembre 2025 – Un homme sans emploi de 41 ans a été jugé en comparution immédiate lundi pour avoir tenté d'étrangler sa femme et avoir conduit sans permis alors qu'il avait fumé du paka. Déjà condamné à 16 reprises, il a cette fois écopé de 18 mois de prison dont 12 avec sursis.



Lors l'audience de comparution immédiate qui s'est déroulée lundi, le tribunal correctionnel a jugé un homme de 41 ans, père de plusieurs enfants, qui était poursuivi pour avoir frappé sa femme et pour avoir conduit une moto sans permis après avoir fumé du paka. Le 4 mai, l'individu, sans emploi, avait en effet été interpellé alors qu'il roulait en ayant consommé des stupéfiants. Le 21 juin à Papara, le quadragénaire avait cette fois été interpellé après avoir tenté d'étrangler sa femme avec une serviette, des violences interrompues par l'arrivée de l'oncle de la victime qui lui avait asséné deux coups de poing.



À la barre du tribunal ce lundi, la victime a relaté cette soirée en expliquant que son conjoint était rentré complètement ivre d'une partie de pétanque. L'homme, qui s'était mis à “tout casser” avant de s'en prendre à sa concubine, a, pour sa part, expliqué qu'il n'avait aucun souvenir des faits. La présidente du tribunal a ensuite rappelé que l'individu – quasiment mutique lors des débats – avait déjà été condamné à 16 reprises, principalement pour des délits routiers.



Récidive légale



Lors de ses réquisitions, le représentant du ministère public a évoqué un “énième délit routier” reproché au prévenu, un homme qui consomme des stupéfiants et de l'alcool de “manière habituelle et quotidienne”. “Il a été poursuivi et condamné, y compris à de lourdes peines, pour des faits similaires et il se retrouve de nouveau devant vous aujourd'hui”, a-t-il rappelé avant d'en venir aux violences reprochées au prévenu, des faits d'une “certaine gravité” interrompus “grâce” à l'arrivée de l'oncle de la victime. 18 mois de prison dont six avec sursis assortis du maintien en détention ont finalement été requis contre le quadragénaire qui était jugé en état de récidive légale.



Constitué pour la défense du prévenu, Me Sylvain Fromaigeat a rappelé lors de sa plaidoirie que c'était la première fois que son client avait violenté sa compagne puisqu'auparavant, “il n'avait jamais levé la main sur elle”. Un “dérapage” qui restera unique puisque le quadragénaire va soigner son problème d'alcool, a promis l’avocat. Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné le quadragénaire à 18 mois de prison dont 12 avec sursis.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 9 Septembre 2025 à 08:14 | Lu 282 fois



