Six millions saisis à Faa'a : les trafiquants jugés le 28 mars

Tahiti, le 19 février 2022 – Les cinq individus interpellés le 15 février dernier dans le cadre du démantèlement d'un trafic d'ice et de paka à Faa'a ont été présentés devant le procureur de la République vendredi. Ils seront jugés en comparution immédiate le 28 mars.



Au terme de 96 heures de garde à vue dans les locaux de la Brigade de recherches de Faa'a, les cinq hommes interpellés le 15 janvier dernier à Tahiti et Taha'a dans le cadre du démantèlement d'un trafic de stupéfiants ont été déférés devant le parquet vendredi. Trois d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire. Les deux autres individus ont quant à eux été placés en détention provisoire. Ils seront jugés le 28 mars en comparution immédiate à délai différé.



Le 15 janvier dernier, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa'a (BR), appuyés par les brigades de gendarmerie de Arue, de Faa'a et de Punaauia, par le groupe interministériel de recherches (GIR) ainsi que par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), avaient arrêté ces cinq individus soupçonnés d'avoir pris part à un trafic d'ice et de paka principalement organisé à Faa'a. Ces arrestations sont intervenues après l'ouverture d'une enquête préliminaire en janvier 2021 pour trafic de stupéfiants. Lors des perquisitions, les gendarmes avaient saisi six millions de Fcfp en numéraire, 10 grammes d'ice et des centaines de pieds de paka.



Rédigé par Garance Colbert le Samedi 19 Février 2022 à 11:51 | Lu 1689 fois