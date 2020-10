Six décès liés au Covid-19 en trois jours en Polynésie

Tahiti, le 26 octobre 2020 - Le dernier bulletin de la plateforme Covid-19 diffusé lundi par les autorités sanitaires du Pays fait état de six nouveaux décès liés au Covid-19 en 72 heures.



Le bulletin tri-hebdomadaire des autorités sanitaires du Pays publié lundi fait état de six nouveaux décès liés au Covid-19 en Polynésie française durant les dernières 72 heures, portant le nombre total de morts liées au virus à 26 au fenua. Dans le même temps, 161 cas actifs supplémentaires ont été recensés, soit 2 315 cas actifs en tout et 6 431 cas recensés depuis le 15 juillet. Enfin, 86 hospitalisations sont toujours en cours, soit 8 de plus en 72 heures, dont 19 en service de réanimation.