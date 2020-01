Les surfeurs tahitiens et la vague de Teahupoo de nouveau à l'honneur. La World Surf League (WSL) a communiqué la liste des nominés pour les XXL Biggest Wave Awards 2020 . On retrouve ainsi dans cette sélection des montres sacrés du spot comme Raimana Van Bastolaer et Vetea David. Et des surfeurs de la nouvelle génération comme Nainoa David, Matahi Drollet, Kevin Bourez et Ariihoe Tefaafana.La WSL n'a pas encore communiqué la date de la cérémonie.