Singapour: un hôtel évacué après des explosions et un incendie

Singapour, Singapour | AFP | jeudi 14/02/2019 - Un millier de personnes environ ont été évacuées jeudi d'un hôtel de Singapour après des explosions apparemment accidentelles suivies d'un incendie, survenus dans un local électrique et qui ont provoqué des coupures de courant dans les immeubles voisins.



L'hôtel Carlton a assuré que cet incident --rare à Singapour-- n'avait pas de caractère terroriste et qu'il n'y avait eu aucun blessé.

"Environ un millier de personnes ont été évacuées de l'immeuble. Aucun blessé n'est signalé", selon l'agence chargée des services d'urgence, la Singapore Civil Defence Force.

L'incendie, dont la cause fait l'objet d'une enquête, a été rapidement éteint par les pompiers.

Après les explosions et l'incendie, on pouvait voir de la fumée flotter à l'arrière du bâtiment, proche du mythique Raffles Hotel, ouvert en 1887.

Un client australien de l'hôtel qui n'a pas voulu être identifié a déclaré à l'AFP avoir entendu deux explosions espacées d'environ trois minutes alors qu'il se tenait à l'extérieur de l'hôtel.

L'incident a provoqué une coupure de courant dans l'hôtel et les immeubles voisins mais l'électricité a été rapidement rétablie, sauf au Carlton.