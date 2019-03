Simulations d'entretiens d'embauche pour les élèves de l'Ecole de commerce de Tahiti

"Ce matin j'ai donc eu un entretien avec Tahiti Tourisme pour le poste d'assistante marketing, ensuite j'ai enchainé sur un entretien avec Billabong Tahiti pour le même poste. Ça c'est très bien passé, ils m'ont donné de très bons retours. Billabong est même prêt à me revoir ! Tahiti Tourisme attend que je revienne perfectionnée en anglais. Ils m'ont aussi donné des conseils. Billabong m'a dit que j'avais de très bonne idées et qu'il me fallait plus d'assurance pour les présenter, qu'il ne fallait pas que j'hésite à m'affirmer. Ils m'ont aussi expliqué que l'entretien est une pyramide où au départ tout le monde est bon et où les gens se démarquent progressivement par de petites choses. Donc pour arriver en haut de la pyramide, il faut vraiment arriver à se démarquer et arriver à se vendre différemment des autres.

Pour nous préparer, on avait fait des simulations en cours où les élèves jouaient les recruteurs. Je n'avais pas préparé de réponses prédéfinies aux questions, parce que chacun pose des questions différentes, puis c'est un échange avec le recruteur. En tous cas aujourd'hui c'est un exercice très utile, ça nous entraine à postuler, à rencontrer des profils de recruteurs différents. On voit différentes personnalités, certains sont plus durs, ils font exprès de nous déstabiliser, d'autres nous mettent à l'aise... Mais avec ces entrainements, après trois ans de formation, je me sens prête à entrer sur le marché du travail. J'ai même hâte de développer mes compétences et d'avoir de nouvelles expériences."