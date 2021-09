Signature du marché pour le câble aux Australes

Le très haut-débit se précise un peu plus pour les Australes. Ce vendredi,le P-dg du groupe OPT, Jean-François Martin, a signé les marchés pour l'installation du câble sous-marin Natitua Sud. Ce dernier doit relier Tahiti à Tubuai et Rurutu. Le fournisseur Alcatel Submarine Networks, retenu déjà en 2018 pour l'installation de Natitua Nord , et l'installateur Optic Marine Services ont été désignés pour réaliser ces travaux. Le groupe OPT précise par ailleurs que ce nouveau câble sous-marin devrait être mis en service avant la fin du deuxième trimestre 2023.Actuellement, la desserte des îles de l'archipel des Australes est assurée par transmission satellitaire, avec des capacités "onéreuses et limitées en débit" , précisait un communiqué de la présidence en juin 2020. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre aux usagers des Australes d'accéder au très haut débit et aux mêmes offres de services qu'à Tahiti.