Natitua : le très haut débit dans les archipels avant Noël

"L'objectif est d'apporter le haut débit à nos amis des îles pour Noël"



À quelle date tous ces travaux seront-ils terminés ?

Alors nos équipes télécoms travaillent déjà d'arrache-pied. Là, L'Île de Batz attend le freighter qui arrive de Calais avec tous les équipements, puis il partira le 31 juillet vers Hao pour commencer la pose. Il finira en octobre aux Marquises après son long itinéraire. On lancera les tests en novembre, pour une mise en service en décembre. L'objectif est d'apporter le haut débit à nos amis des îles pour Noël !



Natitua représente un investissement de 6,5 milliards de francs, comment les financez-vous ?

Le montage final est à peu près conforme au montage initialement envisagé. Nous avons différentes sources de financement venant de l'État et du Pays, et je remercie à nouveau le Haut-Commissaire et le Président du Pays. Nous avons le fonds exceptionnel d'investissement, nous avons une aide de l'Agence du Numérique en métropole qui a été confirmée par le Premier ministre lui-même lors de la visite d'Édouard Fritch à paris, et nous sommes en attente d'un feu vert pour la défiscalisation nationale. Ensuite nous avons des fonds propres de l'OPT, désormais un peu moins de deux milliards de francs grâce à ces nouveaux financements. Et enfin un endettement bancaire limité.



Ces aides devraient aider à limiter les coûts pour les abonnés ?

Effectivement, ce sont des coûts d'investissements très importants, qui vont amener du haut débit pour les 20 îles concernées. Aujourd'hui les abonnés disposent de capacités satellitaires très limitées, qui ne sont pas du tout comparables aux offres de la zone urbaine. Mais grâce à Natitua nous allons pouvoir commercialiser dans les îles des offres à très haut débit comme dans la zone urbaine. Nous n'aurons pas forcément des clients supplémentaires, mais une qualité de service qui n'aura rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Je rappelle à ce titre là les pétitions de certains de nos abonnés de Rangiroa ou des Marquises, et on espère que tout ça sera dernière nous.



On a critiqué ce câble en disant que les nouvelles technologies satellite permettraient bientôt de faire aussi bien. Qu'en pensez-vous ?

Non, ce n'est pas vrai. C'est comme à l'époque du débat sur Honotua, on ne compare jamais un satellite à un câble sous-marin... Voyez aujourd'hui la connexion des îles par satellite. Et avec les nouvelles technologies – pour Manatua qui va aller vers les Samoa, on parle de 30 Terabits par secondes – ça n'a rien à voir avec un satellite, c'est clair. Mais maintenant, avec un câble qui arrive, c'est à nous de nous assurer que nos équipements arrivent aux mêmes capacités.



Avec 10 Terabits par seconde pour les Marquises et autant pour les Tuamotu, ces îles seront équipées pour les 30 ans qui viennent...

Ah oui, c'est clair ! Après il y a la capacité du câble et les équipements que l'on met au bout, comme pour Honotua. Aujourd'hui Honotua est en capacité possible de 3,5 terabits par seconde, mais en réalité nous avons 'allumé' 40 gigabits et nous en utilisons 25.



Sur un autre sujet, quels investissements avez-vous dû réaliser pour contrer les attaques de DK ?

Nous avons engagé des fournisseurs américains, nous avons dû acheter toute une série d'équipements qui détectent certain types de trafic, les nettoient et les isolent. Donc maintenant, ce type d'attaques DDOS, c'est fini.



Ces nouveaux équipements ont-ils participé à augmenter la capacité de Honotua ?

Alors, c'est plutôt la conséquence des remises commerciales, surtout l'upgrade des débits que nous avons consenti à tous nos clients depuis trois mois et jusqu'à fin septembre pour nous excuser. L'impact a été senti clairement avec une augmentation sensible des débits sur Honotua. Nous sommes passés de 20 à plus de 25 gigabits par seconde !



Peut-on espérer que ces débits seront conservés par la suite ?

On va réfléchir à la gamme d'offres et de services, oui.



En parallèle, il y a eu la signature de Manatua. Ce câble va-t-il permettre d'augmenter le trafic sur Honotua ?

Oui, Manatua va desservir Tahiti et les Samoa, avec une desserte locale des Cook et de Niue. À partir du moment où il y aura cette route à l'Ouest, qui continuera jusqu'aux Fiji par le câble Tui, et avec d'autres nouvelles routes possibles comme Hawaiki sur les Samoa Américaines et le Southern Cross Next qui doit se poser dans les mois qui viennent, nous pouvons espérer récupérer des flux de ces opérateurs, en particulier ceux des Samoa, qui voudrait acheter des capacités pour sécuriser leur propre route via Honotua. Ca nous permettrait alors d'investir pour augmenter la capacité de notre câble. Et il y a toujours la possibilité d'un Chine-Chili qui passerait par Tahiti.



Pourtant la fin du câble Natitua à Hao ne sera finalement plus capable de se poursuivre jusqu'au Chili ?

C'est vrai que nous avons dissocié ces projets. C'était trop cher et la capacité de ce câble ne serait pas du tout compatible avec les débits nécessaires pour un Chine-Chili. Nous avions aussi étudié la possibilité d'aller jusqu'aux Gambier, mais il aurait fallu ajouter facilement un milliard pour rejoindre Rikitea !