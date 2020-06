Le très haut débit aux Australes prévu pour "mi-2022"

Tahiti, le 10 juin 2020 – Le conseil des ministres délocalisé à Rurutu a présenté le planning de la mise en place du câble sous-marin Natitua Sud, qui reliera Tahiti à Tubuai et Rurutu. Un appel d'offres sera lancé "au second semestre 2020"et la mise en service du câble est prévue pour la "mi-2022".



A l'occasion d'un conseil des ministres délocalisé à Rurutu qui s'est tenu ce jour, le gouvernement est revenu sur le projet de réalisation du câble sous-marin Natitua Sud, censé relier Tahiti à Tubuai et à Rurutu, en annonçant de nouvelles échéances. Actuellement, la desserte des îles de l'archipel des Australes est assurée par transmission satellitaire, avec des capacités "onéreuses et limitées en débit", précise le communiqué diffusé par la présidence. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre aux usagers des Australes d'accéder au très haut débit et aux mêmes offres de services qu'à Tahiti. L'investissement permettant de financer ce câble "sera assuré par une aide du programme 2020 du Fonds exceptionnel d'investissement de l'État de l'ordre de 24% du total de l'investissement". La subvention du Pays participera, quant à elle, à hauteur de 45%, avec d'autres sources de financement.



Le projet Natitua Sud avait été approuvé en avril 2019 par le conseil d'administration de l'OPT. Une société locale a réalisé des études marines en eaux peu profondes des îles de Rurutu et Tubuai. Ces études ont permis de définir le tracé de la route du câble et d'estimer les types de protections des câbles liées aux spécificités des fonds marins de la zone. Ce mercredi, le conseil des ministres a annoncé que le planning de réalisation de ce projet avait de nouvelles échéances. En effet, une publication de l'appel d'offres du système de câble sous-marin est prévue "au second semestre 2020". La mise en service de Natitua Sud est quant à elle prévue pour la "mi-2022".