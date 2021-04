Signature du 3e volet du plan France Relance

Tahiti, le 15 avril 2021 - L’État et le Pays ont signé mercredi un accord territorial de relance de l’économie qui permettra de décliner certaines actions du plan national France Relance au fenua.



Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain et le président du Pays, Édouard Fritch ont signé mercredi l’accord territorial de relance pour soutenir l’économie via la commande publique. Cet accord territorial de relance constitue le 3e volet du contrat de développement et de transformation 2021-2023, signé par le Premier ministre, le ministre des Outre-Mer et le président de la Polynésie française à Paris le 30 mars 2021.



Le plan France Relance a pour objectif de répondre aux conséquences de la crise sanitaire sur les secteurs économiques et sociaux des territoires français. L’accord signé mercredi va permettre le déploiement d'appels à projets nationaux et la déclinaison territoriale de plusieurs mesures de soutien pour les acteurs impactés en Polynésie.



Le plan va permettre également le financement de projets par l’État ou ses opérateurs au bénéfice du Pays, des communes, des administrations de l’État, des entreprises, des associations et des particuliers dans les secteurs suivants : le logement social étudiant, la rénovation énergétique des bâtiments publics, la promotion de la biodiversité, la culture, la protection des populations avec notamment la convention abris de survie, le tourisme durable, l’économie circulaire ou encore les investissements industriels.

Le soutien aux investissements industriels permet déjà à des entreprises locales de bénéficier d’importantes subventions pour se développer. Un premier projet agro-alimentaire aux Marquises a d’ores et déjà bénéficié d’une subvention de 78 millions de Fcfp alors que quatre autres projets sont en cours d’examen.



Cet accord territorial de relance porte aussi sur la réhabilitation du centre d’hébergement des étudiants de Outumaoro, dont le projet est financé à hauteur de 675 millions de Fcfp et qui bénéficie d’une subvention de l’État de 226 millions de Fcfp. Au total, cet accord territorial de relance de l’économie prévoit un total d’investissement et de transfert de l’État de 1 milliard de Fcfp pour 2021 et 2022.