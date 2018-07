Signature d’un Plan de coopération entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, 24 juillet 2018 - Le président de la Polynésie française Edouard Fritch a signé, lundi soir, dans la capitale néo-zélandaise, Wellington, un Plan de coopération entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande.



Le Plan conjoint de coopération signé par le président de la Polynésie française et le Premier ministre par intérim néo-zélandais, Sir Winston Peters, porte sur les liens commerciaux et économiques, sur la recherche et l’innovation, et s'intéresse aux problématiques du changement climatique, à la santé, à l’éducation et la formation technique, aux technologies de l’information et de la communication, à l’environnement et au développement durable, ainsi qu'à la culture, la jeunesse et les sports.



Ce cadre doit désormais faire l’objet d’un suivi qui permettra de décliner différentes actions et opérations dans chacun des domaines définis. Le président Edouard Fritch et le Premier ministre par intérim Sir Winston Peters se sont réjouis de cette signature. A la suite de cette signature, le président de la Polynésie française devait ainsi, au cours de la journée de mardi, rencontrer des acteurs économiques de la communauté maorie de Nouvelle-Zélande, à Wellington, puis visiter un site d’aquaculture au nord d’Auckland.



Cette signature intervient lundi après une série de rencontres le jour même avec trois ministres du gouvernement néo-zélandais, le ministre des Pêches, Stuart Nash, le ministre de l’Agriculture, Damien O’Connor, et le ministre du Développement régional, Shane Jones. Signe d’un engagement fort du gouvernement néo-zélandais dans cette démarche de développement et de partenariat régional, c’est le Premier ministre par intérim en personne, Sir Winston Peters, qui a signé le document.



Cette signature intervient également après une visite du ministre Tearii Alpha en décembre dernier en Nouvelle-Zélande qui a permis de préparer les grandes lignes de ce Plan de coopération. Le ministre de l’Economie verte était d’ailleurs présent, lundi soir, aux côtés du Président, pour la signature du Plan.



Dans une allocution préparée pour l’occasion, le président Fritch a souligné la qualité des relations entretenues avec la Nouvelle-Zélande, tant au point de vue économique que culturel, tout en souhaitant que ceux-ci puissent continuer à évoluer, notamment dans le domaine de la formation, et de la recherche et développement, dans le secteur primaire.