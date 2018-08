Shy'm et Daddy Nuttea en concert à Toa'ta le 21 septembre

Shy'm née le 28 novembre 1985 à Trappes d'un père martiniquais et d'une mère normande est une auteure-compositrice-interprète, danseuse et animatrice de télévision française.

L'artiste fait ses premiers pas de chanteuse en 2005 en featuring de K. Maro sur la chanson Histoire de luv'. Elle sort son premier single en 2006, "Femme de couleur", extrait de son premier album, "Mes fantaisies". Son album devient rapidement disque de platine.



Petit à petit la chanteuse s'oriente vers la pop et l'électro. Cette nouvelle orientation se fait entendre sur ses albums suivants, notamment Prendre l'air (2010) et Caméléon (2012). Elle a publié six albums studio, trente single, une compilation et accumule deux disques d’or, deux disques platines et deux triple disques platine. En 2011 elle se dirige vers les télécrochets en participant à Danse avec les Star, puis en 2017 elle se lance dans la présentation avec l'émission la Nouvelle Star