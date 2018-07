Shy'm en concert unique à To'ata : la billetterie est ouverte

PAPEETE, 24 juillet 2018 - La chanteuse Shy’m donnera un concert unique à Tahiti, place Toa’ta, le 21 septembre prochain à partir de 18 heures. La billetterie est ouverte.



La chanteuse Shy’m sera en concert à To'ata, accompagnée de ses musiciens et de l’artiste guadeloupéen Daddy Nuttea, star du ragga français. Après avoir rodé sa tournée des "Concerts Exceptionnels", est attendue à Tahiti pour y interpréter ses plus grands succès comme "Femme de couleur", "Victoire", "Oublie-moi", "Tamdem" ou encore "Et alors !"...



Shy'm a gagné sa notoriété en remportant la deuxième saison de "Danse avec les stars". Elle anime aujourd’hui cette émission phare du petit écran. Née d’un père musicien Martiniquais et d’une mère danseuse Normande, la belle métisse baigne depuis sa plus tendre enfance dans l’univers de la musique et du spectacle.



La musique de Shy’m est très influencée par le R’n’B, la soul, la pop et l’électro. On lui doit des titres tels que "Mes fantaisies", "Reflets", "Caméléon" ou plus récemment "Heros".



Son concert du 21 juillet, place To'ata, est une production Tahiti Music Prod, en partenariat avec E.47 Agency et JTD Production