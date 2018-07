Shy’m à Toa’ta le 21 septembre

Elle avait remporté avec brio la deuxième saison de "Danse avec les stars". La chanteuse Shy’m anime aujourd’hui cette émission phare du petit écran. Née d’un père musicien martiniquais et d’une mère danseuse normande, la belle métisse baigne depuis sa plus tendre enfance dans l’univers de la musique et du spectacle.

La musique de Shy’m est très influencée par le R’n’B, la soul, la pop et l’électro. On lui doit des titres tels que « Mes fantaisies », « Reflets », « Caméléon » ou plus récemment « Heros ».