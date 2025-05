Shell s’offre le Trophée de l’amiral

Tahiti le 18 mai 2025 - Samedi matin, au parc Aorai Tini Hau de Pirae, se déroulait la 22e édition du Trophée de l’amiral. Organisée par les forces armées en Polynésie, cette course est devenue depuis plusieurs années un rendez-vous incontournable pour les rameurs et rameuses du pays. Quatre-vingt-quinze va’a étaient présents au départ des différents parcours organisés. Les seniors hommes de Shell Va’a franchissent les premiers la ligne d’arrivée en 1 h 33’ 10’’ 56, suivis de près par leur équipe d’entreprise, alors que chez les filles, c’est l’équipage d’Ihilani Va’a qui l’emporte en 1 h 35’ 23’’ 02.



La journée s’annonçait très belle pour les 95 équipages présents au parc Aorai Tini Hau de Pirae, samedi matin. Beau temps, mer calme et, surtout, un parc en pleine effervescence pour le lancement du week-end du Trophée de l’amiral. Car cette année, l’événement présent au Fenua depuis 22 ans allait s’étendre sur deux jours avec la traditionnelle course de va’a maintenant bien inscrite dans le calendrier fédéral et, nouveauté cette année, une épreuve de cyclisme concoctée par la Fédération tahitienne de cyclisme.



“Notre président du club sportif et artistique des armées est aussi bénévole au sein de la fédération, ça nous a permis de créer un partenariat avec eux et de perpétuer le Trophée de l’amiral un jour de plus”, expliquait le lieutenant-colonel Fabien, officier des sports. “Ça fait 22 ans que nous organisons cet événement. C’est très important pour nous. Nous avons un lien fort avec la Polynésie et outre nos missions habituelles, il était important pour l’armée de s’ouvrir sur l’extérieur et quoi de mieux que le sport et plus particulièrement le va’a qui est le sport national. La cohésion nationale est très importante pour nous et au travers de cet événement, on veut montrer que l’armée appartient à tout le monde et que c’est un milieu accessible à la population, avec laquelle nous sommes proches.” Des mots remplis de sens quand on voit l’investissement déployé par les forces armées pour que cette fête du sport soit réussie. Et les participants à cette course le leur rendent bien. Les sourires, leur engouement et leurs performances montrent à quel point cet événement est important aux yeux des Polynésiens.



Doublé de Shell



Sur l’eau, la bataille a bien eu lieu. Les grosses écuries présentes, ce sont elles qui ont mené les débats sur les catégories reines. L’équipage de Shell Va’a, en pleine restructuration avec ses jeunes espoirs, fait un début de saison remarquable. Inscrites en seniors et en entreprises, les deux équipes clôtureront le parcours le plus long de 22 kilomètres en faisant un doublé. Les seniors bouclent la course en 1 h 33’ 10’’ 56 alors que l’équipage d’entreprise arrivera dix secondes plus tard et fera un temps d’1 h 33’ 20’’ 84. Magnifique performance pour l’équipe au coquillage qui confirme sa bonne forme du moment. Mais ne cela n’a pas empêché certains outsiders de se mêler à la fête.



En vétérans moins de 40, c’est l’équipe du club Tahitian Paddle qui franchit la ligne d’arrivée en tête en 1 h 40’ 28’’ 37. Les coéquipiers de Teama Richmond ont fait preuve d’une véritable force de caractère pour arracher la victoire au nez et à la barbe des deux équipages de la Banque de Polynésie. “On a bien géré notre course. À l’aller, on a laissé les premiers faire leur course car on savait qu’au retour, notre surf nous aiderait à revenir. Les conditions étaient idéales aujourd’hui, il ne faisait pas trop chaud avec une légère brise, c’était parfait pour notre stratégie. On a vraiment tout donné sur la fin et on finit avec pas mal d’avance. Au départ, on n’avait pas forcément prévu de faire cette course donc on ne s’est pas trop entraîné ensemble. Mais comme chacun tourne bien en V1, ça nous a permis d’être efficaces sur cette course. On est vraiment contents de cette victoire car il y a vraiment une belle cohésion dans notre groupe.” Une victoire qui fera sûrement plaisir au président du club, Kiki Dubois.



Ihilani Va’a confirme sa bonne forme



Chez les filles, c’est l’équipe d’Ihilani Va’a qui remporte la course en 1 h 35’ 23’’ 02. Très en vue en ce début de saison, la team de Pirae enchaîne les belles performances. Sur un parcours de 18 km qui partait de la plage de Taaone, sortait de la baie par la passe, contournait le récif de la pointe Vénus et revenait au point de départ par l’extérieur, les coéquipières de Vaimiti Maoni ont encore une fois montré tout leur talent. Pour l’expérimentée rameuse, faire cette course avec la jeune génération est une fierté. Avec deux embarcations engagées et deux places sur les plus hautes marches du podium, Ihilani Va’a nous promet d’autres belles performances cette année et dans le futur.



Chez les vétérans 40 femmes, ce sont les deux teams de Ruahatu qui remportent cette course avec un temps d’1 h 38’ 27’’ 47 pour les premières. Parties en décalé des seniors dames, elles auraient pu rivaliser avec ces dernières. “On est très fières car on fait une belle course. On n’est pas parties avec les open dames, c’est dommage car on aurait pu se faire une petite place sur le podium. On est une équipe qui se connaît bien, on travaille bien ensemble et ça commence à payer. On essaie aussi un nouveau va’a aujourd’hui. On se prépare pour la prochaine grosse échéance de la Tahiti Nui, on espère bien y figurer”, détaillait Aurélie Laplane, membre de la team Ruahatu.



Du beau monde sur le plan d’eau en ce samedi pour fêter le sport et les liens très étroits entre la Polynésie et l’armée française. Une très belle réussite.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 18 Mai 2025 à 16:41 | Lu 283 fois