Shell Va'a survole la 3e étape de la Tahiti Nui Va'a et s'impose au général

Tahiti, le 28 mai 2022 – Shell Va'a a offert, ce samedi, une nouvelle démonstration à l'occasion de la 3e et dernière étape de la Tahiti Nui Va'a. David Tepava et ses protégés ont avalé les 49 km de course entre Vaitupa et Papenoo en 3h31'17, devançant de plus de 3 minutes le Team OPT, deuxième. A près de 5 minutes des Shelliens, Manihi Va'a a arraché la troisième place de l'étape. Grâce à ce nouveau succès confortable, Shell Va'a l'emporte aussi au général. Le Team OPT et Manihi Va'a profitent eux de la défaillance d'EDT Va'a, ce samedi, pour terminer respectivement deuxième et troisième du général.



Plus d'infos à venir...

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 28 Mai 2022 à 14:09 | Lu 203 fois