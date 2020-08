Shell Va'a signe son retour avec la VIP Race

Tahiti, le 1er août 2020 - Shell Va'a était de retour aux affaires samedi à l’occasion de la VIP Race, une course de V6 courue en trois étapes entre Faa'a, Papeete et Punaauia. Sans surprise les rameurs de David Tepava ont dominé les débats, en classant ses deux équipages, Shell Va'a A et Shell Va'a B, aux deux premières places de la course, devant Paddling Connection.



La dernière sortie de Shell Va'a en compétition officielle remontait à la dernière édition de la Hawaiki Nui Va'a, que le club de Fare Ute avait remporté haut la main. Depuis la pandémie de coronavirus et le confinement qui s'en est suivi ont chamboulé le calendrier de la saison de va'a. Et il a donc fallu attendre près de huit mois avant de pouvoir revoir les maitres incontestés du V6 depuis maintenant deux saisons, qui se sont alignés ce samedi sur la VIP Race, organisée par la Team VIP (pour Very Imposant Paddler).



Sprint, marathon et contre-la-montre



En plus des deux pirogues de Shell Va'a A et de Shell Va'a B, douze autres équipages étaient également engagées, dont Paddling Connection, Manihi Va'a encore Enviropol. Au programme pour les 'aito une course découpée en trois étapes. La première a consisté à un "sprint" de 6 km entre le site de Vaitupa et le parc Paofai.



Un tronçon avalé en un peu moins de vingt-cinq minutes par l'équipage de Shell Va'a A, propulsé par Damas Ami, Taaroa Dubois, Ritchy Labbeyi, Charles Teinauri, Narai Atger et l’indéboulonnable David Tepava, peperu et coach du club. Ces derniers ont devancé de quelques secondes leur coéquipiers de Shell Va'a B. Et à près d'une minute on retrouvait Paddling Connection, troisième de cette première étape.



Les rameurs ont ensuite enchainé avec un parcours de 13 km entre la rade de Papeete et le parc Vaipoopoo à Punaauia, mais en sortant cette fois-ci en plein océan. Avec son coup de rame caractéristique, le huti pa'ari, l'équipage de Shell Va'a A s'est imposé avec plus d'une minute d'avance sur Shell Va'a B, et les surprenants vétérans de Toatai qui ont terminé à la troisième place de cette étape.



La victoire se jouant sur le cumul des temps sur les trois étapes, les deux équipes de Shell étaient déjà pratiquement assurées, sauf énorme défaillance, de finir aux deux premières places du classement général de la course, avant la troisième étape, un contre-la-montre de 3 km entre Vaipoopoo et Vaitupa. Et effectivement Shell Va'a ne sera pas inquiété, et réussit à placer ses deux équipages aux deux premières places de la VIP Race. Paddling Connection, barré par Manutea Millon, a de son côté réussi à refaire son retard sur Toatai lors du contre-la-montre pour s'adjuger la troisième place du général. C'est en tout cas un message très fort envoyé par David Tepava et Shell Va'a à deux semaines de la Vodafone Channel Race, première grande course marathon de la saison.