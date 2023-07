Shell Va'a reste maitre du Super tau'ati

Tahiti, le 14 juillet 2023 – Un sans-faute pour Shell Va'a sur les courses du Heiva. Ce vendredi, entre Faa'a et Punaauia, les Shelliens ont remporté le Super tau'ati en devançant le Team OPT et EDT Va'a. Chez les dames l'équipage de Teva l'a emporté devant Pueu Nui Va'a et le Team OPT.



Le Marathon Polynésie la 1ère, la Vodafone Channel Race, les courses du Heiva va'a mataeina'a, le Fa'a'ati Moorea et ce vendredi le Super tau'ati. Les saisons passent et les succès s'enchainent pour Shell Va'a qui ne laissent décidément même pas de miettes à la concurrence. Ce vendredi entre Faa'a et Punaauia, les Shelliens, tout en maitrise, se sont donc une nouvelle fois imposés pour signer une nouvelle victoire sur leur V16. David Tepava et ses hommes bouclaient les quelques 7 km du parcours en un peu plus de vingt minutes en devançant d'une dizaine de secondes le Team OPT. EDT Va'a, troisième, a pointé à plus de trente secondes du vainqueur.

Shell, OPT et EDT s'envolent à l'avant et de la casse à l'arrière



Le départ de ce Super tau'ati, aussi appelé Mémorial Edouard Maamaatuaiahutapu, a été donné pour la catégorie reine des séniors hommes à 14 heures. Rappelons que l'année dernière la course n'avait pas pu se tenir en raison de la forte houle de sud-ouest qui avait touché le fenua.



Et donc pour son retour cette année 11 tau'ati étaient engagés et se sont élancés sur un parcours tracé en ligne droite entre le bout de piste de l'aéroport de Faa'a (côté Papeete) et la pointe de Orohiti, à Punaauia, où était jugée l'arrivée. Avec un vent dans le dos et un soleil légèrement voilé, les conditions étaient favorables pour les 'aito. Et très vite au départ les favoris se détachaient avec en tête un trio composé du Team OPT, de Shell Va'a et d'EDT Va'a. Il y a deux ans, lors de la dernière édition du Super tau'ati, les "Electriciens" avaient offert une belle résistance aux Shelliens avant de craquer sur les derniers kilomètres.



Ce vendredi le scénario a été quasiment similaire. Le Team OPT et EDT ont fait jeu égal avec les protégés de David Tepava sur la première partie de course avant de craquer à partir du parc Vairai et du passage au milieu des voiliers. Le tau'ati jaune de Fare Ute s'envolait alors pour ne plus jamais être rejoint en tête. A l'arrivée donc un temps de 22'18 pour Shell Va'a qui l'emportait finalement avec une avance assez confortable sur Manarii Flores et le Team OPT (22'27). L'équipage d'EDT Va'a, emmené entre autre par Chris Faremiro et Manatea Bopp Dupont, bouclait pour sa part le parcours en 22'47. Et derrière l'intouchable le trio de tête, la Brasserie de Tahiti et Mana Ura Hoe, respectivement quatrième et cinquième, ont pointé à plus de trois minutes du podium. A l'arrière également, les vagues des nombreux bateaux suiveurs ont généré beaucoup de casse avec quatre équipages qui ont vu leur va'a prendre l'eau. La pirogue de Tahitian Paddle et de Paea Va'a ont néanmoins pu reprendre et finir la course.



Dans les autres catégories, chez les dames, Teva, emmené par Tea Lorfèvre, Mihinoa Paari ou encore Mahia Berdichevski-Poroi, s'est imposé en 27'52. Pueu Nui Va'a a pris la deuxième place chez les vahine (29'21) et le Team OPT a complété le podium de la catégorie. Après un enchainement Te 'Aito, Vodafone Channel Race, Heiva va'a, Fa'a'ati Moorea et Super Tau'ati, les rameurs vont pouvoir souffler un peu avant de revenir aux affaires début août avec la Ihilani Hoe.



Tous les classements





Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 14 Juillet 2023 à 21:58 | Lu 171 fois