Shell Va’a remporte la 17e edition de la Coupe de l’environnement

Tahiti, le 27 avril 2025 - Samedi, au parc Aorai Tini Hau de Pirae, avait lieu la traditionnelle Coupe de l’environnement organisée par Enviropol en mémoire de Daniel Holman. Cette course, devenue un moment incontournable de la saison, a vu la victoire de l’équipe Shell Va’a chez les seniors qui a réalisé le parcours de 22 km en 1 h 29’ 39’’ 75 tandis que, chez les femmes, la team Ihilani Va’a a bouclé l’épreuve des 16 km en 1 h 29’ 18’’ 19 et monte sur la première marche du podium.

En vingt ans d’existence, le club de va’a d’Enviropol a grandi. Parti d’une envie de quelques copains collaborateurs désireux de perpétuer les valeurs de l’entreprise dans la culture polynésienne, Enviropol Va’a s’est très vite positionné comme un club tourné vers l’amitié et le partage.

“On a créé le club en 2005. C’était une volonté de se rapprocher de la culture polynésienne à laquelle nous sommes attachés depuis de nombreuses années. Trois ans plus tard, nous avons mis en place cette Coupe de l’environnement, qui n’est pas simplement une course, mais aussi un moment de communion autour de la nature, puisque, à chaque course, nous y associons un nettoyage de la plage. Plusieurs de nos agents profitent de cet événement, entre autres, pour mener une de nos actions écologiques sur le territoire”, expliquait Benoît Sylvestre, directeur général d’Enviropol et pionnier du club de va’a. Une course en mémoire d’un de leurs frères de rame, Daniel Holman :

“Daniel était un de nos collaborateurs, mais surtout un ami. C’est pour cela que c’est important de perpétuer ce moment en sa mémoire.”

Côté course, cet événement n’est plus une surprise. Sa réussite, depuis de nombreuses années, réunit les meilleures équipes de Polynésie pour un spectacle toujours aussi palpitant. “Nous avons cette année 65 va’a sur l’eau avec huit catégories présentes. On est ravis de voir que cette course rassemble toujours autant de rameurs et de rameuses”, concluait Benoît Sylvestre. Des cadets jusqu’aux vétérans hommes 50, en passant par les seniors hommes et dames, deux parcours étaient proposés aux 390 participants : un de 16 km, partant de la plage de Taaone jusqu’à To’a Hiro avant de revenir au point de départ ; et un autre de 22 km, faisant demi-tour au motu Martin.

Shell Va’a chez les hommes et Ihilani Va’a chez les femmes

La course s’est déroulée sous des conditions particulières puisque la pluie était au rendez-vous. Mais cela a permis aux rameurs de ne pas souffrir de la chaleur : “C’était agréable d’avoir la pluie, finalement. Après, les conditions en mer n’étaient pas très agréables. Elle était agitée, avec une houle peu favorable, c’était très technique, mais on a su s’adapter pour mettre en place notre stratégie de course. On essaie depuis quelque temps d’enchaîner les courses pour se préparer à la Tahiti Nui qui se déroulera dans un mois. On est très contentes de notre course, et dans notre préparation, on est sur une bonne dynamique”, expliquait la peperu de la team Ihilani Va’a, vainqueur de la course des 16 km en seniors dames. Dans ce parcours de 16 km participaient aussi les catégories cadets et mixtes, et c’est la team Tamarii Taravao qui a franchi la première cette étape en 1 h 15’ 40’’ 75.

Pour la grande course, où s’opposaient les catégories seniors hommes, juniors, vétérans hommes 40 et 50, et entreprises, c’est l’équipe Shell Va’a qui a remporté cette étape de 22 km. Enviropol, le tenant du titre, prend la deuxième place en 1 h 30’ 20’’ 12. Et sur la troisième marche, c’est la deuxième équipe de Shell qui vient compléter le podium chez les seniors hommes en 1 h 32’ 34’’ 00. Un beau travail d’équipe réussi par le coach David Tepava, qui doit être fier de ses garçons. En classant sa deuxième équipe troisième, la team au coquillage confirme la révélation de ses jeunes talents : “On a fait notre course. On l’avait bien préparée avec les coachs, on a suivi leurs conseils, on a pris les bonnes phases. On est bien partis, mais ensuite, au milieu de la course, ça a été un peu plus dur. On a réussi à prendre le surf, ce qui nous a permis de distancer nos concurrents. On est contents de l’équipe et on se sent bien au club. On va continuer de travailler ensemble pour bien performer sur les autres courses”, déclarait le jeune rameur Tu Taiariinui.

Une Coupe de l’environnement encore réussie, qui a permis de voir la bonne forme des différentes teams à cette période de l’année où les courses vont bon train, que ce soit au Fenua ou à l’étranger









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 27 Avril 2025 à 16:45 | Lu 849 fois