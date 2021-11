Shell Va'a en patron à la VIP Race

Tahiti, le 21 novembre 2021 - Les équipages de Shell Va'a ont dominé, samedi, la VIP Race. Au bout des 22 km de course entre le parc Vaira'i et Faa'a, Shell Va'a A, barré par David Tepava, l'a emporté en 1h46 devant donc Shell Va'a B et le District Va'a de Moorea s'est offert la troisième place.



Nouveau week-end de compétition pour les 'aito du va'a. La Team VIP a organisé, samedi au parc Vaira'i, sa traditionnelle course de V6 marathon, la VIP Race. Cette année, le club présidé par Delano Flohr, a proposé un parcours de 22 km avec un départ au niveau des bungalows de l'hôtel Intercontinental, direction ensuite la passe de Papeete pour rejoindre après une bouée au large de Faa'a et enfin demie tour vers le parc Vaira'i à Punaauia, où était jugée l'arrivée.



Peu d'équipage engagé sur la ligne départ. Dans la catégorie "expert", 12 va'a ont pris le départ de la course, mais avec encore une fois les équipages A et B de Shell Va'a engagés. L'occasion notamment pour le peperu et entraineur des jaunes de Fare Ute, David Tepava, de faire des tests sur ses compositions et de préparer déjà la prochaine saison. Ainsi sur l'équipage A, la petite surprise était Erimereta Tautu positionné en numéro 2, derrière Narai Atger. Et sur l'équipage B, on retrouvait les jeunes espoirs du club, avec Taputea Tehetia, Tauhere Pirato ou encore Keoni Sulpice, positionné pour la première fois au poste de barreur.

Moorea au coude à coude avant de lâcher Si on attendait évidemment que les pirogues de Shell Va'a soient à l'avance de la course, ces dernières ont été bousculées au cours des premiers kilomètres par le District Va'a de Moorea, emmené notamment par Bruno Tauhiro, ancienne gloire du club au coquillage. Mais inévitablement les équipages Shelliens, avec leur coup de rame si caractéristique, se sont détachés. Shell A, avec David Tepava, a pris la tête à la sortie de passe de Papeete pour ne plus jamais la lâcher. Et après 1h46'37 de course, Shell A franchissait la ligne d'arrivée, devant Shell B, qui pointait à un peu moins d'une minute. Le District Va'a de Moorea s'offrait lui la troisième à plus de deux minutes des équipages de tête.



Prochain rendez-vous désormais pour les 'aito, le Challenge Sprite, course de V1 marathon entre Hitia'a et Taaone (35 km).

Le classement 1 – Shell Va'a A 1h46'37

2 – Shell Va'a B 1h47'23

3 – District Va'a de Moorea 1h48'59

4 – Toatai 40 1h51'58

5 – Heelani Va'a 1h52'44

