

Shell Va’a cumule les succès au Trophée de l’Amiral

Tahiti, le 17 mai 2026 - La 23e édition du Trophée de l’Amiral a été lancée samedi matin par les traditionnelles courses de va’a V6 avec la participation de 102 équipes toutes catégories confondues. Shell Va’a a signé un nouveau succès sur l’épreuve en seniors hommes en s’imposant en 1 h 35’ 09’’ sur les 22 km du parcours. Ihilani Va’a a été dominatrice chez les dames sur le parcours de 18 km.



Le parc Aorai Tini Hau a densément été occupé dès le début de matinée, samedi, à l’occasion des courses de va’a organisées dans le cadre du Trophée de l’Amiral 2026 par les Forces armées en Polynésie française. Les départs des différentes catégories se sont enchaînés à partir de 8 heures dans un timing bien rôdé, la participation étant conséquente avec 102 V6 en course sur les trois distances proposées, 5,5 km pour les parava’a, 18 et 22 km pour les autres catégories. Départ pour tous de la plage de Taaone en direction de Mahina et demi-tour situé à la pointe Vénus pour le 18 km et au-delà du motu Aau pour le 22 km dans des conditions ensoleillées.



Shell Va’a, vainqueur de toutes les éditions du Trophée de l’Amiral depuis 2020 à l’exception de 2023 pour cause d’absence, faisait figure de grand favori en seniors hommes sur le long parcours. Le pronostic a été largement respecté, l’équipe au coquillage prenant la tête dès la sortie de la passe de Taaone et ne laissant jamais le suspense s’installer. Avec le vent dans le dos sur la portion aller et donc de face au retour, Shell Va’a a continuellement augmenté son avance dans une petite houle mais par une forte chaleur. Le team vainqueur bouclait son parcours en 1 h 35’ 09’’, Te Ta’i U’o de Moorea prenant la 2e place en 1 h 37’ 57’’, Po Pora Te Hoe Mamu complétant le podium en 1 h 38’ 19’’. Chez les dames et comme en 2025, nette domination de Ihilani Va’a tant en seniors qu’en vétérans 40 ans sur le parcours de 18 km.

Des valeurs communes entre l’armée et le sport



La remise des prix, qui s’est tenue à midi dans les jardins du parc Aorai, a permis de mettre en exergue tous les lauréats du jour et plus largement tous les participants qui ont animé le Trophée de l’Amiral 2026. Engagé dans la catégorie homme 50 ans avec CMIT Moana Va’a qui a fini 2e, le contre-amiral Guillaume Pinget, commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française, a confié : “J’ai découvert le va’a il n’y a pas très longtemps et j’y ai pris goût. Un groupe m’a demandé si je souhaitais ramer avec eux et j’ai accepté, d’autant que ça me permettait de donner l’exemple. Le but du Trophée de l’Amiral est de rassembler autour des valeurs de l’armée, qui sont l’effort physique, le dépassement de soi et l’esprit collectif, et je pense que le va’a réunit ces valeurs et cela vaut pour le sport en général. On vit une belle journée dans ce parc avec beaucoup de monde rassemblé autour du sport. Avec le va’a, la course à pied et le cyclisme sur deux jours, le Trophée de l’Amiral demande une bonne logistique, notamment pour le vélo, mais on a déjà une bonne expérience de l’événement et on est bien aidé par les fédérations concernées et puis on a bénéficié de conditions météo favorables. Le Trophée de l’Amiral a pris de l’ampleur cette année et il sera bien sûr reconduit en 2027 comme c’est le cas depuis plus de 20 ans.”



Rendez-vous est donc déjà donné par les Forces armées en Polynésie française pour une nouvelle édition du Trophée de l’Amiral dont l’édition 2027 sera probablement aussi riche que celle de cette année avec va’a, course à pied et cyclisme.



Patrice Bastian



Résultats



Seniors hommes (22 km)

1.Shell Va’a 1 h 35’ 09’’

2. Te Ta’i U’o 1 h 37’ 57’’

3. Po Pora Te Hoe Mamu 1 h 38’ 19’’



Vétérans hommes 40 ans (22 km)

1. EDT Va’a 1 h 41’ 01’’

2. Tahitian Paddle 1 h 41’ 52’’

3. EDT Va’a 1 h 42’ 30’’



Vétérans hommes 50 ans (22 km)

1. Toa Tai Va’a 1 h 45’ 08’’

2. CMIT Moana Va’a 1 h 45’ 50’’

3. Tereva Ho’e 1 h 46’ 52’’



Vétérans hommes 60 ans (18 km)

1. Pirae Va’a 1 h 29’ 02’’

2. Tahitian Paddle 1 h 41’ 52’’

3. Tohivea 1 h 49’ 34’’



Juniors hommes (18 km)

1. Team Air Tahiti Va’a 1 h 25’ 10’’

2. Team Air Tahiti Va’a 1 h 29’ 05’’



Entreprises (22 km)

1. Enviropol Va’a 1 h 38’ 54’’

2. Brasserie de Tahiti 1 h 38’ 59’’

3. EDT 1 h 43’ 10’’



Seniors dames (18 km)

1. Ihilani Va’a 1 h 29’ 55’’

2. Team OPT 1 h 36’ 31’’

3. Team Bora Bora 1 h 42’ 07’’



Vétérans dames 40 ans (18 km)

1. Ihilani Va’a 1 h 38’ 35’’

2. Ruahatu 1 h 43’ 42’’

3. Toahotu Commune 1 h 46’ 18’’



Mixtes (18 km)

1. Ifremer Are Va’a 1 h 27’ 05’’

2. Tahitian Paddle 1 h 27’ 23’’

3. Brasserie de Tahiti 1 h 29’ 40’’



Mixtes militaires (18 km)

1. Rimapp Cabiri 1 h 37’ 00’’

2. CMIT Moana Va’a 1 h 45’ 08’’

3. CMIT Moana Va’a 1 h 50’ 36’’



Seniors dames militaires (18 km)

1. Rimapp Cabiri 2 h 14’ 17’’



Seniors hommes militaires (18 km)

1. CMIT Moana Va’a 1 h 50’ 21’’

2. USCAN 1 h 56’ 26’’

3. Rimapp Cabiri 1 h 58’ 30’’



Militaires vétérans (18 km)

1. CMIT Moana Va’a 2 h 04’ 42’’



Parava’a (5,5 km)

1. Tahiti Toa 33’ 28’’

2. Mata Hotu 35’ 58’’







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 17 Mai 2026 à 15:43 | Lu 288 fois



