Shell Va’a conserve son titre

Tahiti, le 22 mars 2025 - Ce samedi matin, au parc Varai de Punaauia, avait lieu le lancement de la 34e édition du Marathon Polynésie la 1ère. Cette course de Va’a est le premier rendez-vous en haute mer de la saison pour les rameurs et les rameuses de toute la Polynésie. C’est une occasion pour les équipages de se tester avant les grandes échéances qui se profilent tout au long de l’année. Vainqueur pour la septième fois consécutive, en 03:35:59 et 17 centièmes d’avance sur OPT, l’équipe au coquillage confirme qu’il faudra compter sur sa nouvelle génération.



Ce samedi matin, aux aurores, l’effervescence entre les trois pontons et le parc Varai annonçait une journée haute en couleurs. Entre les pirogues, les bateaux suiveurs et les officiels, le lagon de Punaauia vibrait au rythme de la 34e édition du Marathon Va’a Polynésie la 1ère, une compétition qui lance la saison des courses en haute mer et qui est l’occasion pour toutes les catégories de se retrouver et de se tester après quelques mois de trêve. “C’est une course importante pour les clubs, car elle ouvre le calendrier fédéral et elle permet d’effectuer les réglages nécessaires en vue des autres compétitions”, confirmait la présidente de l’association Polynésie 1ère Va’a, Noella Tau-Degage. Une présidente ravie du nombre de participants, qui évolue chaque année : “C’est une année exceptionnelle, car nous avons dépassé le record de l’année dernière. Nous avons 128 équipes engagées. C’est une grosse organisation, car nous avons décidé, il y a quelques années, d’en faire un événement exceptionnel. Pour cela, nous avons mis en place des animations à terre, ici et à Moorea. Plus qu’une course, c’est une fête pour le va’a. Ça nous permet d’aider des associations culturelles de Faa’a et Punaauia qui œuvrent dans le social, en leur permettant de récolter des fonds pour leurs futurs projets.” Une belle initiative qui prouve que le sport va bien au-delà de la seule performance.



Une course en deux étapes



Avec un parcours divisé en deux courses, le Marathon Polynésie la 1ère est une épreuve originale. Un aller jusqu’à Moorea de 26 km, avec un départ et une arrivée, et idem pour le retour. Des équipages modifiés et des conditions de navigation différentes. Forcément. Pour ce retour aux affaires, rien n’a bougé dans la hiérarchie du va’a. Ce sont bien les teams d’OPT, Air Tahiti et Shell Va’a, champions en titre, qui creusaient les premiers écarts. Avec des itinéraires différents, les trois cadors du va’a polynésien se livraient à une bataille sans merci jusqu’à la ligne d’arrivée à Moorea. À ce jeu-là, c’est la team Air Tahiti du capitaine Kyle Taraufau qui franchissait la ligne d’arrivée en tête, avec un temps de 1 heure, 41 minutes, 10 secondes et 81 centièmes, suivie de près par Shell Va’a en 1: 41: 23,54 et OPT en 1:41:56,89. Un petit écart qui aura une grande incidence par la suite. “C’était important pour nous de gagner cette étape, pour montrer qu’on était toujours là cette saison. On est partis dans une course en solo sans se soucier des autres. On voulait mettre en place ce qu’on avait travaillé à l’entraînement. On a capé tout droit pour profiter de la houle qui venait de Paea et surfer jusqu’à la passe. On connaît bien cette partie, puisque ça fait trois ans qu’on gagne la première étape. On voulait continuer sur cette lancée”, expliquait le coach de l’équipe Air Tahiti, Matahi Tapatoa. Pas le même son de cloche pour le rameur de Shell Va’a, Lister Putu : “On est un peu déçus, car on voulait gagner cette étape. Mais on reste sportifs. Il y a encore le retour à faire, et on sait que les copains vont faire le job.”



Une deuxième partie de course indécise



Au départ de la deuxième étape, devant la plage de Tema’e à Moorea, les cartes étaient redistribuées. Avec des équipes remaniées, souvent en totalité, les teams savaient que les conditions de course seraient différentes. Nouvelle stratégie, nouveau rapport de force. Dans cette lutte de tous les instants, un trouble-fête faisait son apparition : la team EDT, portée par sa jeunesse florissante, qui pousse ses aînés à se surpasser. Les cadets, tout récemment qualifiés pour les championnats du monde au Brésil, les cadettes et les juniors, vainqueurs plus tôt dans la matinée de leur catégorie, donnaient des ailes aux équipiers premiers. Tellement que, à l’entrée de la passe de Taapuna, l’équipe EDT se trouvait en deuxième position derrière OPT et devant Shell Va’a. Une belle surprise qui entraînait un magnifique affrontement dans le lagon avec les rameurs de David Tepava. Avec de nombreuses accélérations de part et d’autre, les deux équipes ne se lâchèrent pas jusqu’au bout. C’est finalement EDT qui finissait deuxième en 1 :53 :45,04, juste devant Shell (1 :53 :54,05). Pour OPT, c’était la victoire d’étape en 1 :53 :20,87. “Aujourd'hui c’était une course de reprise en équipe. À l’aller on a fait ce qu’on a pu et au retour les copains ont fait une super course. Quand OPT s’inscrit sur une course c’est important de finir sur le podium. On a eu une semaine compliquée avec des blessés. On a eu du mal à se trouver aussi mais ça faisait longtemps que l’on ne s’était pas entrainé ensemble. On est content d’avoir retrouvé des sensations ensemble sur cette course”, détaillait Hitiroa Masingue, le peperu de la team OPT. Mais cette compétition est une course en deux parties et, au temps cumulé, c’est bien l’équipe de Shell Va’a qui remporte cette 34e édition en 3 :35 :17,59, avec 17 centièmes d’avance sur la team OPT. Ces dernières forces lancées dans la bataille avec EDT ne leur ont pas permis de gagner l’étape, mais leur ont assuré la plus haute marche du podium. Ne jamais rien lâcher ; tout donner : une belle leçon.





















