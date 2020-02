Shell Va'a à la conquête de la Vendée Va'a

Tahiti, le 13 février 2020 - Quatre équipes tahitiennes seront sur la ligne de départ de la onzième édition de la Vendée Va'a prévue en mai prochain. Air Tahiti Nui, vainqueur l'an dernier, défendra son titre aux Sables-d'Olonne face à Shell Va'a, Manihi Va'a et Henua Enana Team.



La 11ème édition de la Vendée Va'a promet d'être spectaculaire. Au total, 22 équipages, dont quatre du fenua, seront sur la ligne de départ aux Sables-d'Olonne le 20 mai prochain. Parmi eux, le tenant du titre, Air Tahiti Nui, qui avait remporté les trois étapes (128 km au total) lors de la précédente édition de la course.



La concurrence sera plus rude cette année avec la présence notamment de Shell Va'a qui participera à sa première Vendée Va'a. L'ogre de Fare Ute sera sans aucun doute le grand favori. Manihi Va'a, cinquième du dernier Hawaiki Nui Va'a, et Henua Enana Team viendront également se mêler à la lutte pour la victoire finale.



À noter que des équipages tahitiens comme EDT, avec une alliance avec Hinaraurea, ou encore Paddling Connection ont inscrit leurs noms au palmarès de la Vendée Va'a.