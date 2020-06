Shark feeding à la Vallée Blanche : renvoi du procès au 20 octobre

Tahiti, le 10 juin 2020 - Le procès du prestataire touristique poursuivi pour "blessures involontaires" et "mise en danger d’autrui " qui devait avoir lieu mardi devant le tribunal correctionnel a été renvoyé au 20 octobre. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir pratiqué du shark feeding durant une sortie snorkeling au cours de laquelle une femme avait été mordue par un requin, le 17 mai dernier.



Le 17 mai dernier, une femme enceinte avait été mordue par un requin sur le site de la Vallée Blanche à Faa'a, alors qu’elle faisait une sortie snorkeling encadrée par un prestataire touristique patenté. Suite à une plainte déposée par la victime pour "blessures involontaires aggravées", l’organisateur de la sortie, auquel il est notamment reproché d’avoir pratiqué du shark feeding alors que cela est strictement interdit par la règlementation locale, avait été déféré devant le procureur de la République et placé sous contrôle judiciaire. Il avait notamment l’interdiction de quitter Tahiti et d’exercer une activité professionnelle en lien avec les faits reprochés.



L’homme, qui devait comparaître mardi devant le tribunal correctionnel, a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. Il a également demandé une modification de son contrôle judiciaire afin de pouvoir reprendre son activité. Demande qui a été refusée par le tribunal correctionnel qui a fixé sa prochaine comparution au 20 octobre.