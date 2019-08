Session de folie à Teahupo'o

TEAHUPO'O, le 17 août 2019 – Les Trials de la Tahiti Teahupo'o Pro n'ont pas pu être lancés ce samedi sur la vague du bout de la route. Les vagues étaient trop grosses pour être surfées à la rame, surtout dans la matinée. Les surfeurs présents en ont profité pour faire du surf tracté ou pour prendre de grosses vagues à la rame.







Le report de la compétition au lendemain n'a pas empêché les surfeurs locaux de profiter de cette belle session pour faire du surf tracté. Les vagues ont été impressionnantes et cette session restera comme une des meilleures de l'année.







De nombreux surfeurs locaux ont pu s'illustrer. La compétition devait être lancée à 7H00 mais ce fut impossible. Plusieurs surfeurs ont alerté l'organisation, notamment Kevin Bourez, un des meilleurs sur le spot ou encore Teaotua Dubois. Les surfeurs ont ramené un à un leur lycras.







Après un call à 8H puis un autre à 9H, la journée a été finalement déclarée « off ». Nos surfeurs locaux n'ont même pas attendu la décision finale, ils ont commencé rapidement à se faire tracter en jet ski sur des vagues énormes. Une fois la compétition officiellement reportée au lendemain, les surfeurs présents ont pu montrer l'étendue de leur talent dans des vagues de trois à six mètres, voire plus.







Une session qui restera dans les mémoires comme une des sessions marquantes de l'année 2019. Tubes de folies, séries monstrueuses, cris d'émerveillement, symphonie de couleurs, souffles impressionnants...Teahupo'o a été une fois de plus fidèle à sa réputation de vague d'exception.SB