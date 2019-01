Septembre 2018 dans le rétro : 310 millions de francs pour la pose du câble Manatua.

4 septembre : la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du Port autonome de Papeete sur les exercices de 2012 à 2017. Le rapport de la CTC pointe une « absence de stratégie d’investissement », « une gestion du domaine portuaire » au coup par coup ainsi qu’une « absence de modernisation de son modèle managérial. »



5 septembre : après avoir exercé durant de longues années en métropole, sept muto’i reviennent enfin au fenua pour intégrer l’unité d’intervention et d’assistance gérée par le commandant Tamatea Tuheiava. Des recrues qui apportent un nouveau souffle au sein des équipes.



7 septembre : le Haut-commissaire annonce qu’un nouvel agrément fiscal a été accordé par l’Etat pour l’extension de l’hôtel Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso spa.



12 septembre : dans le cadre du programme en matière d’équipements structurants du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI), le ministère des Outre-mer a retenu, au titre de la dotation 2018, l’attribution d’une subvention de 310 millions de francs en faveur du projet de pose du câble Manatua.



17 septembre : mis en service en 1986, le barrage hydroélectrique de Faatautia, située à 525 mètres d’altitude près de Hitiaa à l’est de Tahiti, fait l’objet de très gros travaux de sécurisation et de mise en conformité.



19 septembre : le tribunal administratif de Polynésie française condamne après expertise l’Etat à verser une indemnité de 11,2 millions de francs à un ancien militaire, en poste sur l’atoll de Hao à la fin des années 1960, et aujourd’hui atteint de cancers de la peau et du système immunitaire.



21 septembre : Les crédits de la mission Outre-mer vont augmenter de 10 millions dans le budget 2019, affirme le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics Olivier Dussopt, devant les députés ultramarins.



24 septembre : le collectif des cinq syndicats (RTP-ARO nō Pōrīnetia, CSIP, Cosac, O Oe To Oe Rima et Otahi) dépose des courriers annonçant la levée du mouvement social au sein des différentes sociétés privées et institutions publiques.



27 septembre : pour attirer les professionnels de santé publique dans les îles, le gouvernement modifie l’arrêté relatif aux indemnités de logement et de déménagement et à la prise en charge de leurs frais de transport.



28 septembre : une femme, poursuivie pour « proxénétisme aggravé » et « non dénonciation de mauvais traitements infligés » sur sa fille, avait été condamnée en première instance à quatre ans de prison ferme. La cour d’appel rend son arrêt et condamne la mère de famille à cinq ans de prison dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans.