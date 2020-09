Tahiti, le 21 septembre 2020 - Sept candidates sont en lice pour la 9e édition de Miss Menemene - Miss Ronde Tahiti, qui aura lieu samedi 26 septembre au Captain Bligh à Punaauia. Cette élection est "réservée aux femmes qui assument leurs rondeurs et souhaitent valoriser l’image de la femme plantureuse".





Elles s’appellent Toatiti, Cindy, Marie-Josée, Caroline, Kaila, Gwenline ou encore Turia. Elles ont de 19 à 38 ans. Elles ont toutes en commun le fait d’assumer leurs rondeurs et de se sentir bien dans leur corps. Elles, ce sont les sept prétendantes à la 9e édition de l’élection de Miss Menemene - Miss Ronde Tahiti 2020, qui se déroulera samedi 26 septembre au Captain Bligh à Punaauia. Et pour cette grande soirée spectacle, elles devront se départager en enchaînant quatre passages différents. Le premier sera en tenue de ville, le second en tenue de plage, le troisième sera un passage libre et, lors du dernier défilé, les sept candidates paraderont en robe de soirée sur le thème de Tahiti d’antan.

Au cours de cette soirée animée par la groupe de danse marquisien Te Kaipeka, les organisateurs ont prévu tout un panel de mesures afin d’assurer la sécurité des spectateurs. "On a mis du gel hydroalcoolique, le masque est obligatoire pour les déplacements dans le restaurant, on fait en sorte que toutes les mesures barrières soient bien appliquées. Les non dîneurs auront des places assises afin d'éviter les déplacements dans la salle. Il n'y aura pas de vente de billet le soir de l’élection", précise Jean-Claude Mensier, l'organisateur de l'événement.