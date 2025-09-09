

Sept "limites planétaires" franchies sur neuf, avec l'acidité des océans

Tahiti le 24 septembre 2025. Le niveau d'acidification des océans a dépassé la limite compatible avec des écosystèmes stables et durables, si bien que sept des neuf "limites planétaires" sont franchies, a affirmé mercredi l'institut de recherche qui suit ces mesures.



Ce concept de "limites planétaires" avait été défini en 2009 par une trentaine de chercheurs dans un article intitulé "Un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité". À l'époque, ils estimaient que l'humanité avait "transgressé au moins trois limites planétaires".



Depuis, les bilans annuels du l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam (PIK) ont montré une dégradation continue. Celui de 2025 indique que la limite de "l'acidification des océans" vient d'être franchie.



"L'océan est en train de s'acidifier, menaçant la vie marine et nous faisant entrer dans des conditions dangereuses, avec une tendance qui s'empire encore", ont écrit ses chercheurs.



Si l'acidité se mesure à l'aide du pH, la référence pour cette limite est la concentration en aragonite, un minéral indispensable à la vie des coraux et animaux marins à coque. Plus l'océan est acide, plus l'aragonite se désagrège.



La limite avait été définie à 80% de la concentration à l'ère pré-industrielle. Et les océans sont descendus sous ce niveau.



"Le pH à la surface de l'océan a déjà baissé d'environ 0,1 depuis le début de l'ère industrielle. C'est l'équivalent d'une hausse de 30 à 40% de l'acidité", relèvent les scientifiques.



"Ce changement menace les organismes qui forment des coques ou squelettes en carbonate de calcium, comme les coraux, les mollusques ou des espèces cruciales du plancton. La disparition progressive de ces organismes peut perturber la chaîne alimentaire", s'inquiètent-ils.



La principale cause de l'acidification des océans est l'absorption de dioxyde de carbone (CO2) émis avec la combustion d'énergies fossiles.



Les six autres limites déjà dépassées concernent le changement climatique (CO2 dans l'atmosphère), l'intégrité de la biosphère (extinction d'espèces et appropriation des ressources par l'humanité), l'usage des sols (déforestation), le cycle de l'eau douce (zones touchées par la sécheresse ou les inondations), les cycles biogéochimiques (ajout d'engrais et pesticides) et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère (plastiques et autres produits chimiques industriels).



Les deux limites planétaires non franchies sont les aérosols dans l'atmosphère (pollution de l'air) et le niveau d'ozone dans la stratosphère.

