Sept grammes et un six-coups à Punaauia

Tahiti, le 3 février 2020 – La douane a annoncé lundi une saisie de 7 grammes d’ice lors d’un contrôle routier à Punaauia la semaine dernière, au cours de laquelle les enquêteurs ont mis la main sur une arme de poing entre le conducteur et le passager.



La direction des douanes en Polynésie française a annoncé lundi dans un communiqué une nouvelle saisie de 7 grammes d’ice lors d’un contrôle routier à Punaauia, avec la circonstance plus rare et inquiétante qu’une arme de point a également été découverte dans le véhicule des trafiquants. L’intervention remonte au lundi 27 janvier dernier, lorsque les agents de la brigade des douanes de Papeete ont procédé au contrôle d'un véhicule sur la commune de Punaauia avec trois personnes à son bord. Pendant la fouille du véhicule ils ont découvert 7 grammes de méthamphétamine conditionnés dans six petits sachets, ainsi que 24 grammes de cannabis. « Jusqu'ici, la nature de la saisie est habituelle pour les agents de la Direction régionale des douanes notamment mobilisés pour lutter contre le trafic de stupéfiants », précise la douane, avant d’évoquer un « fait plus rare ».



En effet, les douaniers ont également trouvé une arme de poing de calibre 45 placée entre le conducteur et le passager avant. L’arme n'était pas chargée, mais en état de marche et avait déjà été utilisée par son propriétaire « pour s’entraîner », indique la douane. Les agents de la brigade de gendarmerie de Faa’a sont arrivés, peu après, en renfort pour procéder à des perquisitions simultanées dans deux domiciles et découvrir 260 grammes de cannabis et 6,5 gramme d'huile de cannabis supplémentaires.