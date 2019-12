Sept films made in fenua pour le 17ème FIFO

Tahiti, le 13 décembre 2019 - On connait désormais la sélection du 17ème Festival International du Film documentaire Océanien (FIFO) qui se tiendra du 1er au 9 février prochain. Sur les 62 films retenus, sept sont issus de la production locale. Le documentaire Rurutu terre de 'umuai, de Virginie Tetoofa a notamment été retenu parmi les 13 films en compétition.



C'est l'un des rendez-vous incontournable de l'année en Polynésie française. Le Festival International du Film documentaire Océanien (FIFO) revient du 1er au 9 février prochain à la Maison de la culture pour une 17ème édition. L'association du FIFO a dévoilé vendredi la sélection officielle du festival.



Sur les 135 films documentaires visionnés par le comité de pré-sélection, 62 films ont été retenus dans les différentes catégories. Ainsi 13 documentaires seront en compétition officiel et seront donc soumis à l'appréciation du jury. "Des films qui sont représentatifs de l’Océanie d’hier et d’aujourd’hui", a indiqué l'organisation du FIFO dans un communiqué.



Dans cette sélection on retrouve notamment un film made in fenua avec Rurutu terre de 'umuai. Virginie Tetoofa, la réalisatrice du documentaire, y présente les rites du “Umu’ai” qui signifie "four traditionnel" en langue rurutu. Le terme est resté pour décrire aujourd’hui le rituel d’un mariage multiple sur l’île qui se célèbre toujours autour de grands festins, durant une semaine et auquel participe une grande partie de l’île.



Dans les autres catégories du FIFO on retrouve également six autres films issus de la production locale. Dans la catégorie "Hors-compétition", on retrouve deux films polynésiens avec Mā’ohi Nui, terre de marchandises de Benoit Rarahu, et A’a, la Joconde de la Polynésie de Cécile Baquey-Moreno.



Pour la catégorie "Ecrans océaniens" ce sont 11 films qui ont été retenus. Les documentaires Vero, réalisé par Jacques Navarro, et Nauru la prison australienne, de Mike Leyral, et Les enfants du corail de Karim Mahjouba font partis de la sélection.



Et dans la catégorie des "courts-métrages" on retrouve Ori réalisé par Manuarii Bonneffin.



L'association du FIFO a par ailleurs dévoilé l'identité des sept personnes qui composent le jury pour cette 17ème édition du FIFO. Un jury qui sera présidé par le cinéaste française Eric Barbier. Le journaliste Tauarii Lee, et le linguiste Jacques Vernaudon de l'Université de la Polynésie française font également parti du jury.