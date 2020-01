Sept disparus après une avalanche dans l'Himalaya

Katmandou, Népal | AFP | samedi 18/01/2020 - Quatre Sud-Coréens et trois Népalais sont portés disparus à la suite d'une avalanche qui a atteint des groupes de trekkeurs dans le massif de l'Annapurna, un des plus hauts sommets de l'Himalaya, ont annoncé samedi les autorités népalaises.



L'avalanche a eu lieu à une altitude d'environ 3.200 mètres, près du camp de base pour l'ascension de l'Annapurna, après de fortes chutes de neige survenues vendredi.

"Nous sommes informés qu'on est sans contact avec quatre Sud-Coréens et trois Népalais après l'avalanche. Une équipe de secours a été envoyée sur place hier soir", a déclaré à l'AFP Mira Dhakal, un responsable du ministère népalais du Tourisme.

Six des disparus faisaient partie d'un groupe parti en trekking tandis que le septième est un porteur népalais travaillant pour un autre groupe de randonneurs.

Quelque 200 personnes se trouvant dans la zone touchée par l'avalanche ainsi que sur d'autres itinéraires de trekking ont été secourues après qu'une amélioration des conditions météorologiques eut permis aux hélicoptères d'y accéder.

Les quatre Sud-Coréens disparus faisaient partie d'un groupe de onze personnes de Corée du Sud. Les autres membres de l'équipe sont sains et saufs. En Corée du Sud, des responsables de l'éducation ont précisé que les quatre disparus faisaient partie d'une équipe d'enseignants volontaires qui travaillaient avec des enfants au Népal.

Ang Dorjee Sherpa de la Fédération alpine coréenne a indiqué qu'il avait neigé pendant deux jours dans le secteur où évoluait le groupe de Sud-Coréens, rendant risquée sa progression. "Le temps et les chutes de neige s'aggravaient, et sentant que cela devenait dangereux et difficile, ils ont décidé de rebrousser chemin. Au moment où ils le faisaient, ils ont été atteints par l'avalanche", a-t-il expliqué.

Kim Sung-hwa, un Sud-Coréen de retour à Katmandou après un trekking dans la région de Langtang dans l'est du Népal, a raconté avoir dû interrompre son périple après des chutes de neige exceptionnelles.

"L'hiver est une saison sèche (au Népal) et (habituellement) on ne voit pas une telle quantité de neige. Mais en raison de conditions météorologiques hors norme ... même lorsque nous sommes allés au Langtang, il y a eu de fortes précipitations et chutes de neige", a expliqué Kim.

L'Annapurna est une montagne particulièrement sujette aux avalanches et techniquement difficile. Il a un taux de mortalité plus fort que l'Everest, le plus haut sommet du monde.

Des milliers de randonneurs visitent chaque année la région de l'Annapurna, attirés par les magnifiques spectacles qu'offrent les sommets de l'Himalaya.

En 2014, une tempête de neige a tué près de 40 personnes sur ce circuit très apprécié des randonneurs, une des plus grandes tragédies à avoir frappé cette activité touristique au Népal.