Sept ans ferme pour avoir enlevé, séquestré et violé sa compagne

La victime avait été retrouvée au domicile du prévenu et prise en charge. Alors que son visage et son corps présentait des marques de violence, elle avait expliqué aux enquêteurs qu'elle avait subi des violences et des agressions sexuelles à répétition durant leurs trois années de relation. Les différents témoins entendus, des proches du couple, avaient effectivement rapporté des épisodes durant lesquels la victime était séquestrée et subissait des violences, dont des morsures. Selon tous les éléments recueillis par les gendarmes, le prévenu se montrait tyrannique avec sa compagne. Jaloux et paranoïaque, il lui coupait les cheveux ou lui interdisait de se nourrir si lui-même n'avait pas faim.



Des sévices partiellement reconnus face au tribunal correctionnel mardi. Confronté aux éléments du dossier, le prévenu a concédé qu'il était parfois violent en affirmant cependant à plusieurs reprises que leur relation était malsaine et que la victime avait aussi participé à induire la toxicité dans leurs rapports. Il a cependant fermement nié l'avoir jamais contrainte à avoir des rapports sexuels. Des dénégations qui n'ont pas ébranlé la victime qui a témoigné à la barre de la situation dans laquelle elle se trouvait à l'époque : “Nous avions beau être séparés, pour lui, c'est comme si nous étions toujours ensemble”.



Le procureur de la République a requis cinq ans de prison dont deux avec sursis à son encontre. Le prévenu a finalement été condamné à sept ans de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt.