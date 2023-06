Sept ans ferme pour 21 kilos d'ice

Tahiti, le 13 juin 2023 – Le commanditaire de l'importation des 21 kilos saisis sur un paquebot le 17 mars 2022 à Raiatea, Manava Akau, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à sept ans de prison ferme. La mule et l'intermédiaire de cette affaire ont quant à eux été respectivement condamnés à trois et un an de prison ferme.



Le tribunal correctionnel a jugé mardi les trois hommes impliqués dans la saisie de 21 kilos d'ice opérée le 17 mars 2022 sur un paquebot de croisière à Raiatea, le MS Zuiderman, par les fonctionnaires de la police aux frontières. L'ancien danseur de hip-hop, Manava Akau, commanditaire de l'opération, la mule interpellée sur le bateau, un skipper de 27 ans, ainsi que l'individu qui avait fait office d'intermédiaire entre ces deux hommes étaient jugés pour des faits de trafic de méthamphétamines commis aux États-Unis et en Polynésie française du 1er janvier au 17 mars 2022.



Cette saisie, qualifiée à l'époque d’“historique” par le procureur de la République, avait eu lieu le 17 mars sur le MS Zuiderman après qu'un passager voyageant seul a tenté de débarquer trois de ses quatre valises à Raiatea alors qu'il devait initialement terminer son voyage à Tahiti. L’homme, qui s'était déjà fait remarquer durant la croisière car il fumait du paka dans sa cabine, avait été interpellé avec plusieurs objets – instruments de musique, enceinte – dans lesquels étaient dissimulés les 21 kilos d'ice. Placé en garde à vue, ce jeune homme, jusque-là inconnu de la justice, avait immédiatement reconnu les faits en expliquant qu'il avait été contacté par un ami d'enfance qui lui avait proposé 50 millions de Fcfp pour transporter la drogue au départ de San Diego. Interpellé à son tour, cet ami d'enfance était lui aussi passé aux aveux en indiquant qu'il avait joué le rôle d'intermédiaire pour le compte de l'ancien danseur de hip-hop, Manava Akau, qui avait commandité l'opération et investi sept millions de Fcfp pour acheter la drogue à un “contact mexicain” qui l'avait livrée à la mule aux États-Unis.



Opportunité et manipulation



Devant le tribunal correctionnel mardi, l’homme poursuivi pour avoir transporté la drogue a concédé qu'il avait accepté de convoyer l'ice en échange de 50 millions de Fcfp car il avait pensé à “tout ce qu'il pourrait faire” avec cet argent. Le jeune homme, qui s'est dit “manipulé” par l'ami d'enfance qui l'avait recruté, a affirmé qu'il avait tenté de descendre les valises à Raiatea car il s'était senti “paniqué”. L'homme de 28 ans, qui avait fait office d'intermédiaire entre la mule et Manava Akau afin qu'il n'y ait aucun lien direct entre les deux hommes, a quant à lui raconté au tribunal qu'il était en rémission d'un grave cancer des os à la suite duquel il avait été déclaré inapte au travail. À la barre, il a donc affirmé qu'il avait vu l'opportunité de gagner de l'argent bien qu'il se dise lui aussi “utilisé” par Manava Akau qui s'était “servi de lui”.



Déjà condamné en 2022 à quatre ans de prison ferme pour l'importation de deux kilos d'ice et actuellement mis en examen pour une autre importation de neuf kilos de méthamphétamines, Manava Akau a assuré devant le tribunal correctionnel que cette importation de 21 kilos aurait été son “dernier coup” car il était “parti trop loin”. Le président du tribunal a rappelé que le jeune homme avait prévu de demander à son intermédiaire de récupérer la drogue à Raiatea et la ramener via un vol domestique. Manava Akau avait d'ailleurs consulté les horaires des vols internationaux afin d'en choisir un qui concorde avec l'arrivée dudit vol domestique car les douaniers se “concentreraient” sur les arrivées de l'étranger.



“Jackpot”



Face à ce professionnalisme, le procureur de la République a déclaré lors de ses réquisitions qu'il n'y avait pas besoin d'un expert “pour comprendre que Manava Akau est un excellent chef d'entreprise”, un “manipulateur” qui voulait toucher le “jackpot” pour “prendre sa retraite”. Sept ans de prison ferme et une amende de 100 millions de Fcfp ont été requis à son encontre. Le représentant du ministère public a ensuite requis quatre ans de prison dont trois avec sursis contre l'intermédiaire et quatre ans de prison ferme pour le transporteur.



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné Manava Akau à sept ans de prison en ordonnant une confusion de cette peine avec celle dont il a écopé en 2022 à hauteur de trois ans. La mule a été condamnée à quatre ans de prison dont un avec sursis et l'intermédiaire à quatre ans de prison dont trois avec sursis. Le tribunal a précisé qu'il avait tenu compte de l'état de santé de ce dernier pour fixer la peine.