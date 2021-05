Sensibilisation aux dangers de la route et du web à Hao

Hao, le 24 mai 2021 – Dans le cadre d'actions de sensibilisation à la sécurité routière, les élèves de l'école primaire de Hao ont passé jeudi leur permis piéton. Sur le même principe d'apprentissage des règles de prudence, mais dans un autre registre, ils ont également passé le permis internet qui leur permettra de naviguer sur la toile en toute sécurité.



Jeudi, les élèves de l'école primaire de Hao ont passé les épreuves de deux permis. Le premier, c'est celui des piétons, il a été développé au niveau national grâce à la collaboration de la gendarmerie nationale, la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) et la sécurité routière. L'objectif est de sensibiliser les enfants au risque piéton en les amenant à s'approprier un certain nombre de règles et de les responsabiliser dans leurs comportements quotidiens de circulation piétonne. Le nombre d'accidents touchant les piétons reste très élevé, en particulier les plus jeunes. Dans un grand nombre de cas, les piétons sont responsables de leur accident, on estime qu'un enfant piéton tué sur quatre est responsable de son accident.



Tout comme il est indispensable de s'assurer qu'un jeune a assimilé les règles de circulation routière avant de le laisser aller sur la route, il en est de même pour internet, il doit en connaître les règles élémentaires de vigilance, de civilité et de responsabilité. Choix du mot de passe ou de l'adresse mail, rencontre virtuelle, cyberharcèlement, respect de la vie privée... C'est dans ce contexte que les élèves ont également passé le “permis internet pour les enfants”, un programme national de prévention pour un usage du web vigilant, sûr et responsable à l'attention des enfants de CM2.



En amont, chaque enseignant s'est vu remettre un kit d'enseignement pédagogique pour chaque permis (piéton et internet) afin que les élèves puissent s'approprier les idées plusieurs semaines à l'avance. Et ce sont des gendarmes de l'atoll qui se sont déplacés à l'école primaire pour faire passer aux élèves le tant attendu examen car ils étaient fins prêts à en découdre avec les questionnaires. Les gendarmes sont des relais efficaces pour expliquer aux enfants les comportements responsables qu'ils devront adopter chaque fois qu'ils circuleront à pied dans la rue, ou lorsque qu'ils seront sur la toile.