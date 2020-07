Sénatoriales : ​Le dilemme du Tāvini

Tahiti, le 29 juillet 2020 - À l'approche des sénatoriales, tous les partis politiques du fenua commencent à se positionner. Au Tāvini huiraatira, on en est encore à se poser des questions. Trois options s'offrent au parti indépendantiste : Présenter deux candidats déjà identifiés, proposer la candidature d'Oscar Temaru ou soutenir les candidats du Amuitahira'a.



Officieusement, le Tāvini a deux candidats potentiels pour les élections sénatoriales prévues le 27 septembre prochain. Michel Pedron et Vetea Sandford, tous deux conseillers municipaux à Faa'a. Des candidatures qui ne font pourtant pas l'unanimité au sein du parti indépendantiste. Beaucoup trouvent que ces tout nouveaux conseillers font preuve "d'opportunisme", "qu'ils doivent faire leur preuve", ou encore qu'on "ne les connaît pas, on ne les a jamais vus sur le terrain", et enfin qu'il "faut qu'ils fassent leurs armes"… "Il faut arrêter, au Tāvini on prend toujours des inconnus, qu'on n'a jamais vus", glisse un membre du parti bleu ciel. Mais ces deux candidatures potentielles n'ont pour l'heure pas encore été actées officiellement. "Ils ont fait acte de candidature, c'est la démocratie qui s'exprime", explique-t-on au Tāvini.



Contactés, les deux hommes démentent le fait d'être allés voir le président du parti indépendantiste pour se porter candidats, mais confirment leur intérêt pour l'élection. Ils expliquent que des pistes ont été annoncées lors du conseil fédéral de samedi dernier, mais que "la stratégie n'a pas encore été arrêtée" pour ces élections. Vetea Sandford affirme qu'il a été approché pour être "un candidat éventuel" pour les sénatoriales et "pour l'instant c'est toujours en stand-by" (…). "Il faut demander à tāvana, c'est lui qui choisit. C'est comme dans mon avion, s'il y a trop de chef, ça ne va pas aller. Je ne suis jamais allé voir tāvana. J'ai tellement de responsabilités partout ailleurs que c'est plus par foi que par ambition". Pour sa part, Michel Pedron assure lui aussi que "les sénatoriales, ce n'est pas une élection d'opportunité (…). Je me rends disponible et disposé à servir le peuple. Après, on ne peut pas empêcher les personnes de parler, elles sont libres. Et c'est au niveau des urnes qu'on saura vraiment quelle est la personne qu'on va soutenir. Car il est possible que je ne me présente pas et que je soutienne une autre personne."



Oscar Temaru candidat potentiel de son parti ?



Autre option, certains membres du Tāvini voudraient voir leur président Oscar Temaru se présenter aux sénatoriales. La candidature du leader indépendantiste a même été proposée ces derniers jours au sein du parti indépendantiste. "Il a des chances et il peut faire l'unanimité des grands électeurs", lâche-t-on au Tāvini, quand d'autres glissent "il peut rassembler" ou encore "avant de se présenter à la présidentielle, il faut peut-être qu'il essaie d'abord les sénatoriales et cela peut fonctionner en plus". Autre argument, plus cocasse, souvent avancé : "Cela lui permettrait d'avoir l'immunité parlementaire". Au Tāvini, on se prend même à rêver d'une candidature commune avec Gaston Flosse. Sur le format de l'alliance de 2008 avec Richard Tuheiava… Pour l'heure, le leader indépendantiste ne s'est pas encore positionné, mais n'a pas l'air très emballé par cette hypothèse.



Et l'alliance avec le Amuitahira'a ?



Dernière option évoquée au sein du Tāvini huiraatira, celle de faire alliance ou de soutenir tout simplement les candidats du Amuitahira'a de Gaston Flosse. La question a d'ailleurs été soulevée samedi dernier lors du conseil fédéral et lundi lors du traditionnel "shadow cabinet" du parti. Aucune décision n'a pour l'instant été prise : "On ne sait pas encore si on soutient déjà un groupe en place ou si on présente nos propres candidats, pour l'instant rien n'est encore acté. On pensait que cela allait être arrêté samedi dernier", explique un membre du parti d'Oscar Temaru. Selon nos informations, le leader du Tāvini a d'ailleurs rencontré Sylviane Terooatea ces derniers jours et Nuihau Laurey pas plus tard que mardi soir. Les deux candidats soutenus par le Amuitahira'a de Gaston Flosse.