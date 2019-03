Seize préparateurs en pharmacie diplômés

Papeete, le 9 mars 2019- Le ministre de la Santé, le Dr Jacques Raynal, a remis, vendredi 9 mars, le diplôme de brevet professionnel de « préparateur en pharmacie » à 16 candidats de la promotion organisée par le GREPFOC (Groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue).



Les ateliers du lycée professionnel du Taaone ont été mis à disposition pour les travaux pratiques. Cette cérémonie de remise de diplômes a été l’occasion de réunir les différents organismes, services, formateurs et entreprises qui ont contribué à la réussite du projet professionnel de ces étudiants qui, de plus, bénéficieront d’une insertion durable à hauteur de près de 95 % (15 sur 16 stagiaires en formation).



Cette formation a permis d’acquérir par le biais de l’alternance des compétences professionnelles liées au métier de préparateur en pharmacie. L’action de formation a débuté le 24 octobre 2016 pour se terminer en novembre 2018. Les stagiaires ont ainsi été encadrés durant deux années pour acquérir les compétences requises du métier en alternant les cours et le travail en entreprise.



La prise en charge du coût de la formation a été répartie de la manière suivante : 34% par le S.E.F.I, 46% par le biais du Fonds paritaire et 20 % par le biais d’un financement personnel. La formation est sanctionnée par un brevet professionnel de préparateur en pharmacie, diplôme d’état.



Un partenariat fort entre les différents services et organismes a rendu cette formation possible, et ce sans oublier l’implication du stagiaire dont l’effort est couronné par un contrat de travail durable, avec 15 préparateurs en poste dans une pharmacie d’officine. Ces nouveaux professionnels répondent notamment à la demande du Pays qui souhaite sécuriser le circuit du médicament. Tous les partenaires adressent leurs félicitations et encouragements aux préparateurs en pharmacie.