Seize ans après le crash d’Air Moorea, l’émotion est toujours aussi vive

Moorea, le 9 août 2023 - Une cérémonie pour rendre hommage aux victimes du crash d’Air Moorea, survenu il y a 16 ans, a eu lieu mercredi à Teavaro, devant la stèle érigée en leur mémoire. L’émotion était toujours aussi vive, aussi bien chez les élus que chez les proches des personnes décédées lors de ce drame.



La commune de Moorea-Maiao a rendu hommage, mercredi matin, aux victimes du crash du Twin Otter de la compagnie aérienne Air Moorea, survenu le 9 août 2007. Une messe a été célébrée en présence des familles des personnes décédées avant que des gerbes de fleurs soient déposées devant la stèle érigée en mémoire de ces victimes à Temae.



Malgré les 16 ans passés depuis cet accident, l’émotion était toujours aussi palpable durant la cérémonie. Lors de son discours, le tāvana Evans Haumani a rendu un vibrant hommage aux victimes et a tenu à rappeler les efforts immenses réalisés à l’époque par tous ceux qui ont essayé de venir les secourir. “En cet instant de deuil, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu la vie dans cet accident. Chaque personne dans cet avion représente une vie précieuse qui s’est brutalement interrompue. Nous honorons leur mémoire et nous exprimons notre soutien et notre solidarité envers leurs familles et leurs proches”, a-t-il notamment souligné en ajoutant que “nous rendons hommage aujourd’hui aux membres des équipes de secours, aux services d’urgence, aux pêcheurs, aux autorités du Pays, de l’État et de la commune qui ont travaillé et tout mis en œuvre pour tenter de sauver des vies. Le dévouement et le courage de toutes ces personnes méritent notre admiration et notre reconnaissance. Que leur engagement serve d’exemple à tous, rappelant la valeur de la solidarité et de l’entraide au sein de notre société”.

Reprendre le cours normal de la vie Présent aussi lors de cette cérémonie, Alain Druet, dont le frère n’a pas survécu au crash, a voulu quant à lui encourager les familles des victimes à reprendre le cours normal de leur vie. “Les gens vivent dans les regrets et ont peur de continuer leur chemin. La vie est forte et a repris ses droits. C’est normal qu’il y ait des familles recomposées et que les veufs ainsi que les veuves aient retrouvé un compagnon, voire un mari. La vie continue. On ne doit pas, malgré toutes les cicatrices laissées par ce drame, tourner le dos à tous ces petits bonheurs du quotidien qui remplissent nos vies”, a-t-il insisté.



Ce dernier a également affirmé sa volonté de vouloir en finir avec le conflit judiciaire qui oppose les familles des victimes à la compagnie Air Moorea. “Je pense qu’il est temps de tourner la page. Pour nous, Air Moorea a été rendu coupable. Le verdict est sans appel, mais il y en a qui vont jusqu’au bout pour prendre leur retraite. Ils jouent la montre”, a-t-il conclu.

le Mercredi 9 Août 2023