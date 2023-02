Séisme en Turquie et en Syrie: plus de 50.000 morts

Beyrouth, Liban | AFP | mardi 28/02/2023 - Plus de 50.000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie dans le séisme du 6 février, selon un bilan obtenu par l'AFP auprès de plusieurs sources, et réévalué à la hausse côté syrien.



En Syrie, le nombre de morts est de 5.951 morts, selon un bilan compilé mardi à partir de recoupements de plusieurs sources.



Le dernier bilan turc en date, fourni dimanche par l’Agence publique turque de gestion des catastrophes (Afad), est de 44.374 morts.



Ainsi, le nombre total de morts à la suite du séisme qui a frappé les deux pays est de 50.325.



Le séisme a ravagé plusieurs régions dans le nord et l'ouest de la Syrie, morcelée par près de douze années d'un conflit qui a fait près de 500.000 morts et déplacé des millions de personnes.



Dans les zones sous contrôle gouvernemental, le ministère syrien de la Santé a recensé 1.414 morts, un bilan resté inchangé.



Dans les régions échappant au contrôle de Damas, frontalières de la Turquie, les autorités locales ont fait état de 4.537 morts.



Un responsable de la Santé de ces régions, Maram al-Cheikh, a indiqué à l'AFP mardi que ce bilan était "quasi définitif, la majorité des victimes sous les décombres ayant été retrouvées".



Il a été établi en coopération avec l'un des partenaires locaux du Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), Assistance coordination unit (ACU), a ajouté M. al-Cheikh.



L'ONU a retenu le même nombre et indiqué se baser sur les données de l'ACU.



Le bilan inclut, selon M. al-Cheikh, l'ensemble des zones rebelles touchées par le séisme, contrôlées par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS) dans le nord-ouest, ou par les factions syriennes proturques dans le nord.



Depuis le 6 février, l'AFP se basait sur le bilan publié par les Casques blancs, des secouristes bénévoles dans les zones rebelles, qui recensent les seules victimes retrouvées par leurs équipes.



M. Al-Cheikh a précisé que le bilan des autorités qu'il représente se basait sur des données recueillies auprès d'hôpitaux, de centres médicaux, de la Défense Civile, ainsi que de conseils locaux, qui ont documenté l'enterrement des victimes sans qu'elles n'aient été transférées dans les hôpitaux.



Avant ce nouveau décompte, le précédent bilan retenu par l'AFP en Syrie était de 3.688 morts.

le Mardi 28 Février 2023 à 06:48 | Lu 80 fois