Séisme en Equateur : un mort et un blessé

Quito, Equateur | AFP | dimanche 27/03/2022 - Un séisme de magnitude 6 s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte pacifique de l'Equateur, tuant une personne, blessant une autre et endommageant une centaine de bâtiments, ont annoncé les autorités.



"Il y a une personne blessée et une personne décédée", ont déclaré les secours sur Twitter, en soulignant que ce séisme, qui a eu lieu samedi à minuit près de la frontière avec la Colombie, avait détruit deux maisons et endommagé 92 autres.



Au total 356 personnes ont été touchées par ce tremblement de terre qui a endommagé deux cliniques ainsi qu'un bâtiment des services de sécurité, selon la même source.



L'épicentre du séisme, enregistré samedi à 23H28 (dimanche à 04H28 GMT), est situé dans l'océan pacifique à 12 km des côtes de l'Equateur, à la hauteur du Port Esmeraldas - chef-lieu de la province du même nom-, près de la frontière avec la Colombie, selon l'Institut Géophysique (IG) de Quito.



Un séisme de magnitude 7,8 avait provoqué en 2016 en Equateur, dans les provinces de Manabi et d'Esmeraldas, la mort de 673 personnes, blessant 6.300 autres.

le Dimanche 27 Mars 2022 à 12:18 | Lu 46 fois