Séisme de magnitude 7,1 à la frontière entre Pérou et Brésil, pas de victimes

Lima, Pérou | AFP | vendredi 24/08/2018 - Un séisme de magnitude 7,1 s'est produit vendredi dans une zone frontalière entre le Pérou et le Brésil sans causer de dégâts, selon les autorités.



La secousse s'est produite à une profondeur de 609 km, selon l'Institut américain de Géophysique.

"Pour le moment, aucune victime ou dégât n'ont été signalés. Nous continuons à suivre la situation", a indiqué l'Institut national de la Défense civile.

Son responsable, Jorge Chávez, a expliqué qu'en raison de la profondeur de la secousse, avec un épicentre situé dans une zone frontalière inhabitée, aucun décès ou dégâts matériels n'ont pour l'instant été signalés.

"En raison de la grande profondeur du séisme, la force s'est dissipée et les dégâts ne sont pas si importants", a-t-il annoncé à la radio RPP.

"La profondeur (où se situe l'épicentre) fait qu'il n'y a pas de dégâts superficiels", a-t-il précisé.

L'Institut de géophysique du Pérou a indiqué que l'épicentre du séisme avait été localisé à 123 km au sud de la localité de Purus, dans la région forestière de Ucayali.

Le séisme s'est produit peu après 09H00 GMT en pleine forêt amazonienne, à quelque 140 km à l'ouest de la ville d'Iberia au Pérou, selon l'USGS.

Le séisme a été ressenti dans les régions de Madre Dios, Apurimac, Cusco et Moquegua, dans l'est du Pérou.

Le Pérou se situe sur une zone sismique surnommée la "Ceinture de feu du Pacifique". En janvier, un séisme de magnitude 7,1 avait déjà causé la mort de deux personnes dans la ville d'Acari, dans le sud du pays.