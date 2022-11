Séisme de magnitude 7 sur les îles Salomon, menace de tsunami écartée

Honiara, Îles Salomon | AFP | mardi 21/11/2022 - Un puissant séisme de magnitude 7 a frappé les îles Salomon mardi, les secousses faisant osciller des bâtiments, projetant des objets au sol et entraînant une brève coupure d'électricité dans certains quartiers de la capitale, Honiara.



Aucun blessé grave ni important dommage matériel n'avaient été rapportés quelques heures après le tremblement de terre.



"C'était un gros" séisme, a déclaré à l'AFP Joy Nisha, réceptionniste de l'hôtel Heritage Park à Honiara, ajoutant: "certains objets dans l'hôtel sont tombés. Tout le monde semble aller bien, mais paniqué".



Un journaliste de l'AFP dans la capitale a indiqué que la secousse avait duré une vingtaine de secondes. L'électricité était coupée dans certains quartiers de la ville et les gens quittaient leurs maisons et leurs bureaux pour se réfugier dans les hauteurs.



"J'ai vraiment eu peur parce que c'est la première fois que j'ai ressenti ce genre de tremblement de terre", a raconté une responsable du Pacific Casino Hotel de Honiara qui a requis l'anonymat.



"Le bâtiment a vraiment été violemment secoué", a-t-elle décrit. "C'était vraiment fort, ça vous faisait bouger d'un côté à l'autre."



Des dizaines de clients et de membres du personnel ont fui le bâtiment pour gagner un parking, espérant ne pas être atteints par des débris en sortant.



Le ministre de la Justice des îles Salomon, John Muria, a publié des images sur les réseaux sociaux montrant des documents éparpillés dans un bureau, sortis de leurs rangements.



Le séisme a frappé à une profondeur relativement faible de 10 kilomètres, juste au large de la côte Sud-Ouest de l'île de Guadalcanal.



Une alerte au tsunami a été émise pour une zone d'environ 300 km autour de l'épicentre du séisme, situé à 55 km de la capitale Honiara. Mais le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) a par la suite déclaré que la menace était "largement" écartée.



À l'approche de la tombée de la nuit, l'électricité commençait à revenir à Honiara, mais les autorités locales ont appelé à la prudence.



"Nous nous attendons à des répliques, les gens doivent donc rester vigilants autour des bâtiments et des structures élevées en raison de l'ampleur du tremblement de terre", a déclaré David Hiba Hiriasia, directeur du service météorologique des îles Salomon.



Selon l'ONU, environ 20.000 personnes vivent dans un rayon de 50 kilomètres autour de l'épicentre. Les îles Salomon comptent environ 800.000 habitants.