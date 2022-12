Séisme de magnitude 6,4 au large de la Californie

San Francisco, Etats-Unis | AFP | mardi 20/12/2022 - Un séisme de magnitude 6,4 s'est produit mardi matin au large de la côte nord de la Californie, selon le Service géologique américain (USGS), provoquant des coupures d'électricité mais pas d'alerte au tsunami.



La secousse, relativement peu profonde, est survenue à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la localité portuaire d'Eureka.



Dans une évaluation préliminaire, l'USGS a déclaré que la probabilité qu'il y ait des morts ou des blessés était faible, mais que des dégâts matériels étaient possibles.



Le Centre national d'alerte aux tsunamis a souligné qu'aucun raz-de-marée n'était attendu.



Les réseau électrique a apparaissait affecté, avec 60.000 foyers sans électricité dans le comté de Humboldt, selon le site poweroutage.us.



"Le courant est coupé à travers le comté", ont écrit les services d'urgence du Humboldt County, dont le chef-lieu est Eureka, dans un message du Twitter.



La Californie est régulièrement secouée par des tremblements de terre et les sismologues avertissent qu'il est presque certain qu'un séisme capable de provoquer de vastes destructions frappera cet État ces 30 prochaines années.



En 1994, un tremblement de terre de magnitude 6,7 à Northridge, au nord-ouest de Los Angeles, a fait au moins 60 morts et causé des dommages évalués à 10 milliards de dollars, tandis qu'un séisme de 6,9 à San Francisco en 1989 a coûté la vie à 67 personnes.