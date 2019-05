Séisme au Pérou : un mort et 11 blessés

Lima, Pérou | AFP | dimanche 26/05/2019 - Un homme a été tué et onze personnes blessées dans le séisme de magnitude 8 qui a frappé dimanche une région amazonienne du nord du Pérou, selon un premier bilan diffusé par la Défense civile.



"Nous avons été informés de la mort d'une personne, tuée par la chute d'un rocher sur sa maison dans le district de Huarango, dans la région de Cajamarca", a déclaré à la radio RPP Ricardo Seijas, le coordinateur de la Défense civile.

La victime, un homme de 48 ans, dormait dans sa maison au moment du tremblement de terre, survenu tôt dimanche matin.

Selon Ricardo Seijas, onze personnes ont été blessées et 51 familles sinistrées. Le séisme, l'un des plus forts jamais survenus au Pérou, a provoqué des dégâts matériels, dont l'effondrement de maisons et de routes.

Le tremblement de terre de magnitude 8 selon l'Institut de géologie des Etats-Unis (USGS) (7,5 selon l'institut de géophysique du Pérou) s'est produit à 02H41 heure locale (07H41 GMT) à quelque 70 km au sud-est de Lagunas, une localité de 12.000 habitants de la province d'Alto Amazonas.