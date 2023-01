Sécurité routière, pour que ça tourne rond

Tahiti, le 03 janvier 2023 - Après deux ans d’absence en raison du covid, le Tere Fa’a’ati Ia Moorea a été organisé à nouveau lundi. L’objectif de ce tour de l’ile est toujours pour les organisateurs de continuer de sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur la sécurité routière.



Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la commune de Moorea-Maiao, en partenariat avec la gendarmerie nationale et le contrat de ville, a organisé lundi le Tere Fa’a’ati ia Moorea. L’objectif est toujours le même : sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur la sécurité routière.



Près de 300 deux-roues étaient présents lors du départ prévu dans la matinée à la salle omnisports de Papetoai. Après un rappel des consignes de sécurité, les conducteurs ont quitté Papetoai à 10 heures pour se diriger vers Haapiti et terminer le tour de l’île dans l’après-midi à Paopao. Le convoi a fait entre-temps une pause à Nuuroa, puis à Vaiare en face des locaux de la direction du service technique de la municipalité. C’est là que des activités liées à la sécurité routière ont été organisées. Parmi elles, des questionnaires sur le code de la route ou le concours du plus bel engin deux-roues. Des lots tels que casques neufs ou des formations de brevet de sécurité routière ont alors été offerts aux plus méritants.

Plus de sévérité sur les contrôles Les participants semblent tirer un bilan positif de ce Tere Faaati Ia Moorea comme en témoignent les propos de Josiane, une habitante de Teavaro. “A notre époque, nous n’avions pas bénéficié d’événements comme ce tour de l’île. C’est très bénéfique pour notre jeunesse, mais on constate qu’il y a toujours des accidents en raison du non-respect du code de la route. Nos jeunes devraient donc venir participer à ce Tere Fa’a’ati Ia Moorea afin d’écouter les conseils, participé aux questionnaires…. Ils ne doivent pas se sentir être au-dessus des lois. Pour ma part, je ne vois pas quoi faire de plus pour sensibiliser notre jeunesse”, a-t-elle réagi. Sentiment partagé par Alec, un habitant de Haapiti. “C’est la première fois que participe au Tere Fa’a’ati ia Moorea. Beaucoup de jeunes à Moorea ne respectent pas le code de la route. Certains par exemple roulent sans casque alors qu’ils sont âgés de 14, 15 ou 16 ans. Il faudrait aussi être sévère lors des contrôles sur la route vu qu’il y a trop d’accidents. On devrait faire plus attention à la jeunesse” conseille-t-il.



Très présent dans l’organisation de cette journée, le major Dedeker, commandant de la gendarmerie nationale de Moorea, a pour sa part tenu à rappeler l’importance de continuer à mener des contrôles ainsi que des actions de prévention tout au long de l’année. “Tout le monde sait qu’il y a eu beaucoup trop d’accidents sur la route l’année dernière. Ce qui nous oblige à être un petit plus sévères sur les contrôles, mais tout en continuant à faire de la prévention de façon à ce que le message passe bien. Au vu du nombre d’accidents, une partie de la population ne change malheureusement pas de comportement. Les gens ont été sensibilisés, mais certains ne veulent pas écouter et n’en font qu’à leur tête” regrette-t-il.

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 3 Janvier 2023 à 11:31 | Lu 250 fois