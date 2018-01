Sécurité routière: les chiffres Outre-mer désormais communiqués comme ceux de métropole

Paris, France | AFP | jeudi 11/01/2018 - Les chiffres de la sécurité routière en Outre-mer seront désormais communiqués au même moment que les chiffres de la métropole (accidentologie, nombre de blessés, nombre de tués), a annoncé jeudi le ministère des Outre-mer dans un communiqué.



Jusqu'à présent, seuls les chiffres de l'Hexagone étaient communiqués.

Sur proposition de la ministre des Outre-mer Annick Girardin, qui défend régulièrement le "réflexe outre-mer" au sein du gouvernement, le Premier ministre Edouard Philippe "a décidé de mettre fin à une pratique historique consistant à ne pas publier les chiffres de la sécurité routière outre-mer", a indiqué le ministère, après le comité interministériel à la sécurité routière (CISR) qui s'est tenu mardi.

"Le Premier ministre a décidé que les mesures prises lors du comité interministériel seraient intégralement appliquées dans les départements et régions d'outre-mer", a-t-on précisé de même source.

L'insécurité routière provoque "plus de 200 décès par an" en Outre-mer.

"Les décisions du CISR y trouveront donc une résonance particulière, notamment concernant la protection des piétons, la responsabilisation des usagers de deux-roues motorisés ou encore les placements de véhicules en fourrière en cas d'infractions graves", a noté le ministère.

Plusieurs chiffres nationaux annuels ou mensuels, comme ceux de la sécurité routière, du chômage ou des homicides, sont régulièrement communiqués sans les chiffres de l'Outre-mer, ce que déplorent les élus ultramarins depuis de nombreuses années.