Second tour des municipales en Polynésie : 34,83% de participation à 17 heures

Tahiti, le 28 juin 2020 - La mobilisation pour le second tour des élections municipales restait assez faible à 17 heures en Polynésie française avec 34,83% de participation, selon les estimations du haut-commissariat. Toujours moins qu'au premier tour le 15 mars dernier où ce même taux atteignait 38,73% à la même heure. Et encore beaucoup moins qu'au second tour des municipales de 2014 au fenua, où ce taux était de 55,88% toujours à 17 heures. Rappelons qu'à midi, la participation était de 17,23%, contre 18,62% au premier tour et 27,8% en 2014...