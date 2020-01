Sécheresse : le Canal de Panama va faire payer une surtaxe

Panama, Panama | AFP | lundi 13/01/2020 - Les navires qui emprunteront le Canal de Panama devront payer dorénavant une surtaxe visant à compenser la pénurie d'eau alimentant la voie transocéanique à cause des sécheresses à répétition et du réchauffement climatique, a annoncé lundi l'administrateur du canal, M. Ricaurte Vasquez.



Les navires de plus de 38,1 mètres de long et 27,7 mètres de large devront payer un forfait additionnel de 10.000 dollars (8900 euros) à partir du 15 février.

Ces bâtiments devront en outre payer une surtaxe variable de 1% à 10% du coût du péage normal en fonction du niveau du lac Gatun (centre), principale source d'alimentation en eau du Canal.

"Le phénomène que nous constatons en ce qui concerne les pluies et la hausse des températures qui augmente l'évaporation dans les lacs (alimentant le canal) nous a conduit à prendre ces mesures", a expliqué M. Vasquez lors d'une conférence de presse.

Ces hausses tarifaires vont provoquer "une réduction du trafic", a reconnu l'administrateur du Canal de Panama. "En définitive, ce sont les forces du marché qui vont emporter la décision de passer ou non par le canal", a-t-il ajouté.

Le bassin hydrographique du Canal de Panama a subi en 2019 un déficit des pluies de 20% par rapport à la moyenne des précipitations relevées au cours des 70 dernières années.

De son côté, le niveau du lac Gatun est inférieur à la moyenne, ce qui risque de compromettre le niveau requis dans le canal alors que la saison sèche va se poursuivre au Panama encore pour plusieurs mois.

L'année dernière, le Canal a dû fonctionner avec 3 milliards de mètres cubes d'eau, contre les 5,2 milliards de mètres cubes normalement requis.

Selon l'Autorité du Canal de Panama, 3,5% du commerce mondial passe par la voie transocéanique, utilisée surtout par les Etats-Unis, la Chine et le Japon.