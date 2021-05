Sébastien Lecornu : ​“Nous souhaitons qu’Air Tahiti Nui continue à voler”

Si l'objectif est d'atteindre au plus vite les 70 à 80% de vaccination en Polynésie française pour permettre la réouverture des frontières, l'État garantira-t-il à court terme l'arrivée de vaccins en nombres suffisants au fenua pour une telle couverture vaccinale ?



“Il y a aujourd’hui suffisamment de doses en Polynésie française ! Nous avons déployé, avec le Pays, la logistique nécessaire pour livrer assez tôt des doses de vaccin Pfizer, qui, comme vous le savez, nécessite une conservation particulière. Depuis, nous livrons régulièrement des doses de ce vaccin comme du Janssen. Depuis le début de la campagne de vaccination, 122 050 doses ont été livrées. Elles ne sont aujourd’hui pas toutes utilisées. Nous aurons la capacité de vacciner toute la population polynésienne. Donc je ne laisserai pas installer l’idée qu’on n’atteint pas ce taux de vaccination parce que l’État n’aurait pas livré assez de doses. Elles sont là. Les centres de vaccination et les vaccinodromes mis en place avec les maires sont là. Les personnels soignants et bénévoles sont là. Maintenant c’est à chaque Polynésien et Polynésienne de choisir, ou pas, de se faire vacciner.”



L'État entend-il effectivement entrer au capital d'Air Tahiti Nui pour venir en aide à la compagnie aérienne ? A quelle hauteur pourrait-il le faire et à travers quel organisme ?



“Avec Bruno Le Maire, nous souhaitons qu’Air Tahiti Nui continue à voler. Mais laissez-moi le rappeler, nous n’avons aucune inquiétude sur la trésorerie de la compagnie d’ici la fin de l’année. Un prêt garanti par l’État d’un montant de 67 millions d'euros (9 milliards de Fcfp) a ainsi déjà été accordé. Sur le long terme, nous devons regarder comment garantir la pérennité de l’entreprise. Pour cela, le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), qui a pour mission d'aider les entreprises à élaborer et mettre en œuvre des solutions permettant d'assurer leur développement, accompagne Air Tahiti Nui pour leur apporter les réponses les plus adaptées à sa situation. Nous suivons de près la situation.”



Le président Édouard Fritch a d'ores et déjà annoncé qu'une telle montée au capital ne se “ferait pas sans conditions” et sans “efforts” de la part de la compagnie. Faut-il comprendre que l'État souhaite qu’Air Tahiti Nui réduise ses charges ?



“L’État comme le gouvernement polynésien ont tous les deux réaffirmé leur volonté de soutenir Air Tahiti Nui et partagent le même objectif : trouver les moyens les plus adaptés pour assurer la pérennité de la compagnie. Pour le soutien de l’État, il est encore trop tôt pour en définir les modalités et les contours. L’accompagnement du CIRI que je mentionnais est justement en cours. Leur première mission est de bien appréhender la situation dans laquelle se trouve l’entreprise. Un audit indépendant a été demandé afin d'évaluer précisément le besoin de financement.”