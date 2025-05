Se former en métropole

Tahiti, le 29 mai 2025 – Le dispositif du Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle a été renouvelé pour une durée de deux ans. Il permet aux demandeurs d’emploi polynésiens de bénéficier d’aides pour aller suivre des formations en métropole.



Le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République française en Polynésie française et le directeur général de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (Ladom) ont signé mercredi une nouvelle convention cadre 2025-2027 relative à la mise en œuvre du Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle en faveur des résidents de Polynésie française.



Ce dispositif permet aux demandeurs d’emploi enregistrés auprès du service de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (Sefi) d’accéder à une offre de formations professionnelles qualifiantes en France hexagonale, lorsque ces formations sont inexistantes ou saturées au Fenua.



L’objectif est de répondre aux besoins en compétences identifiés dans les secteurs stratégiques pour le développement du Pays. Le dispositif prend en charge les frais pédagogiques des bénéficiaires.



Ce dispositif prend également en charge 100% du prix du billet d’avion des bénéficiaires dans le cadre de la mesure de continuité territoriale, facilitant ainsi leur accès à la formation hors du territoire.



En complément, Ladom verse directement deux types d’aides aux stagiaires : l’allocation d’installation (AI), dont le montant maximal est de 800 € (96 000 francs), pour accompagner l’entrée en formation dans l’Hexagone, et l’allocation complémentaire de mobilité (ACM), un complément à la rémunération principale du bénéficiaire, dans la limite d’un revenu mensuel total de 700 € (84 000 francs), toutes indemnités confondues. Le Sefi prend en charge une formation avant le départ afin d’accompagner et de préparer le demandeur d’emploi à sa vie en France hexagonale.



Entre 2021 et 2023, 70 demandeurs d’emploi polynésiens ont bénéficié du Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. Cinq ans plus tard, la moitié d’entre eux sont revenus au Fenua pour mettre leurs compétences au service du territoire. Les autres poursuivent leur formation, se spécialisent dans des secteurs porteurs ou acquièrent une première expérience professionnelle en France hexagonale.



La convention 2025-2027 s’enrichit d’une nouvelle carte de formations adaptées aux priorités économiques du Pays. Elle intègre des filières stratégiques comme le numérique et les télécommunications, les services à la personne, les énergies renouvelables, la construction et le bâtiment. Ces formations visent à développer les compétences clés pour construire un modèle de développement durable et inclusif au service du Fenua.

