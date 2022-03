Se construire grâce aux livres

TAHITI, le 22 mars 2022 - L’association A’amu propose, pour les enfants, des ateliers de lecture d’albums suivie d’activités de découverte de l’écriture. Le premier rendez-vous est prévu le 2 avril, à Moorea. Les enfants et leurs parents y sont attendus.



Les ateliers lecture de A’amu sont destinés aux enfants de tous âges. Lætitia Alpini, l’animatrice, le promet : " je m'adapterai ". Professeure de collège, elle a cœur d’aborder la lecture un peu différemment pour permettre aux enfants d’apprendre, mais aussi de découvrir de nouvelles choses, de s’éveiller, de se construire en faisant face à ses peurs, en nourrissant sa confiance en soi.



Elle intervient pour l’association A’amu depuis plusieurs mois. Cette association est née en 2021 avec l’objectif d’offrir une lecture d’albums jeunesse aux enfants. Lætitia Alpini s’est rendue dans des écoles de Mahina ou bien encore au Fare Tama Hau. Elle a donc démarré dans le milieu scolaire et périscolaire. Mais à partir du 2 avril, elle proposera des séances pour le grand public.



Écouter, lire, écrire



Elle dispose de plus de 300 titres d’albums. Elle choisit un thème comme par exemple le corps, démarre par une lecture à haute voix avant d’enchaîner avec des activités pour préparer à la lecture et l’écriture. Avec les tout petits de moins de 6 ans, elle propose des exercices de motricité fine pour apprendre tout doucement à tenir un crayon. Elle peut s’appuyer sur des outils et du matériel adapté.



Pour les plus grands, après 6 ans, elle encourage à la rédaction de petites histoires, de textes sur des supports variés. Ils peuvent se servir de feutres effaçables pour dédramatiser l’erreur. À chaque fois, tout est ludique. " Pour déclencher l’envie d’écrire, je m’adapte aux thèmes, je me sers de cartes, d’images, de son. Je les questionne ."



La confiance, un préalable pour tous



Les parents sont les bienvenus. " Ce qui me passionne c’est d’accompagner les enfants en passant par les parents ", explique Lætitia Alpini qui partage tous ses outils mais également ses conseils. Le premier atelier pour le grand public sera d’ailleurs sur la confiance en soi. Une confiance qui s’entend pour les enfants, mais aussi les parents dans leur rôle d’escorte aux apprentissages.